84-Jähriger fährt in Haselünne mit Auto in Bäckerei CC-Editor öffnen

Foto: Martin Reinholz

Haselünne. Glimpflich ist am Dienstag in Haselünne ein Unfall in der Innenstadt ausgegangen. Ein Autofahrer verwechselte vor einer Bäckerei das Gas- mit dem Bremspedal und fuhr in ein Schaufenster einer Bäckerei.