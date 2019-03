Haselünne. Blues mit akustischen Gitarren gab es im Alten Bock in Haselünne zu hören.

In Haselünne gibt es zwei Veranstaltungsreihen im „Alten Bock“. Während die einen zumeist Singer-Songwriter-Musik anbieten, haben Birgit Jackson und Wolfgang Köster den Jazz im Sinn. Allerdings entriegeln die beiden Rheinländer, die in der Korn- und Hansestadt eine neue Heimat gefunden haben, die Schublade gerne so weit, dass auch verwandte Stile, wie der Blues, präsentiert werden können.

So hat das Ehepaar zwei Gitarristen der ersten deutschen Blues-Liga eingeladen. Gregor Hilden und Richie Arndt haben für ihr Projekt persönliche Favoriten der jüngeren Musikgeschichte herausgesucht und meisterhaft für ihre akustischen Gitarren arrangiert. Mit dabei das wunderbare „Europa“ des Ausnahmekönners Carlos Santana, und das oft dem US-Amerikaner mit mexikanischen Wurzeln zugeschriebene „Albatross“, welches aber eigentlich aus der Feder von Peter Green stammt.

Hilden nutzt diese und einige seiner Eigenkompositionen, um die Grenzen des Blues zu überschreiten und durch rhythmische und melodische Finessen, den Weg zum Jazz gar nicht mehr so weit erscheinen zu lassen. Arndt, der neben seinem überaus kreativen Gitarrenspiel über eine begnadete Bluesstimme verfügt, ist ihm dabei ein kongenialer Partner. Aus seiner Hand stammt „Pillow Blues“, wie die anderen arndtschen Kompositionen geprägt von ursprünglichem Memphis-Stil, der sich aber nicht scheut, Eigenwege zu beschreiten.

So unterschiedlich beide scheinen mögen, so sehr sie versucht sein könnten, ein Gitarrengemetzel anzuzetteln, um zu zeigen, wer hier der Chef sei, so harmonisch passen Hilden und Arndt zueinander. Selten erlebt man Musiker, die offensichtlich große Begeisterung an der gemeinsamen „Arbeit“ haben und dies dann sympathisch zeigen. Was entsteht ist unverfälschter akustischer Genuss!

Der Funke springt über und die ebenfalls gut gelaunten Zuhörer im prall gefüllten „Alten Bock“ sind dankbar für verträumte Balladen und knackige Rhythmusnummern. Dies, die pure Freude am Musizieren und die enorme Meisterschaft von Hilden & Arndt werden die Veranstalter dazu bewogen haben, für einen Abend den Jazzbereich zu verlassen – der dann am 16. Mai 2019 wieder zu seinen wohlverdienten Ehren kommt – und dem Blues die Türen zu öffnen. Eine großartige Entscheidung, die Fortsetzung verlangt!