Haselünne. Im Moment bin ich Praktikantin in der Redaktion der Meppener Tagespost. Im Herbst 2018 war ich aber noch weit weg – in Südafrika. „Afrika? Ist das nicht total gefährlich?“ wurde ich vorher von vielen gefragt. Während meiner Zeit dort habe ich dreiste Diebe, Elefanten und das wunderschöne Kapstadt erlebt.

Mit meinem Abiturzeugnis in der Hand und einem Lächeln auf dem Gesicht verlasse ich die Schule. Aber was jetzt? Direkt zu studieren kommt für mich nicht in Frage. Nach zwölf Jahren Schule will ich etwas Zeit für mich haben, vor allem um die Frage zu beantworten: Was will ich überhaupt später machen? Für mich ist erstmal klar: Ich möchte ins Ausland und neue Dinge erleben. Letztlich entscheide ich mich für eine relativ neue Art des Auslandsaufenthaltes: Die Freiwilligenarbeit in einem Kindergarten in der Region um Kapstadt in Südafrika.

Angst im Auto

Nach über 20 Stunden Reisezeit komme ich mit meiner Freundin am Flughafen in Kapstadt angekommen. Total erschöpft warten wir auf den Transfer, der uns zu unserer Unterkunft bringen soll. Während des Wartens lernen wir bereits die erste Lektion: Wenn ein Südafrikaner sagt, er ist „gleich da“ oder „um die Ecke“, kann es schon häufiger noch mindestens eine halbe Stunde dauern. Im Auto haben wir teilweise etwas Angst. In Südafrika herrscht Linksverkehr, eine Anschnallpflicht gilt offiziell nur für Fahrer und Beifahrer. Rote Ampeln, Vorfahrtsregeln und Überholverbote werden gerne mal ignoriert.

Während der drei Monate wohnen wir in einem Vorort von Kapstadt. Der Ort liegt etwa 45 Autominuten von Kapstadt entfernt direkt am Meer und trägt den passenden Namen Strand. Der Strand in Strand ist wirklich wunderschön. Das Wasser im Atlantik ist klar aber auch eisig kalt. Ansonsten hat Strand den typischen Vorort-Flair. Es gibt ein paar schöne Ecken und Restaurants aber auch viele Ecken, die man als Mitteleuropäer lieber meidet, weil man sehr als Tourist auffällt. Hohe Mauern, der Stacheldraht und die großen Wachhunde, die viele Häuser ausmachen stechen uns ins Auge. Dementsprechend ist es unseren Ansprechpartnern vor Ort sehr wichtig, uns über Sicherheitsvorkehrungen zu informieren, denn Südafrika hat eine vergleichsweise hohe Kriminalitätsrate. Das Wichtigste dabei: Besonders in Strand geht man eigentlich nie zu Fuß. Und wenn, dann nie alleine und nur, wenn es noch hell draußen ist. Wir sollen keine klassischen Taxis benutzen, sondern lieber die Taxi-App Uber bei der alle Fahrten aufgezeichnet werden.



Wasser ist ein knappes Gut

Eine andere Herausforderung ist die Wasserknappheit in der Region. Jede Person hat während unserer Zeit pro Tag nur etwa 70 Liter Wasser zur Verfügung. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Deutsche verbraucht etwa 121 Liter pro Person am Tag. Bei uns im Haus gibt es daher ein Wassersparsystem. Beim Duschen, wird das Duschwasser in einem Eimer aufgefangen. Dieses Wasser nutzt man weiter, vor allem zum Abspülen der Toilette. Ohne dieses Duschwasser ist kein Abspülen möglich.

Zu unserem Projekt wird uns von Anfang an gesagt: Ihr seid hier um die einheimischen Erzieher zu unterstützen. Nicht mehr und nicht weniger. Am ersten Tag sind die Erzieherinnen freundlich zu uns. Wir arbeiten in einem relativ großen Kindergarten und sind dementsprechend erstmal überfordert. Etwa 40 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren und alle wollen gleichzeitig mit dir spielen. Den Erziehern ist es besonders wichtig, mit den Kindern hauptsächlich Englisch zu sprechen. Das erleichtert uns die Kommunikation sehr.

Nach einiger Zeit kehrt der Alltag ein. Besonders die Bindung zu den Kindern wurde von Woche zu Woche stärker. Irgendwann rufen sie deinen Namen, kommen morgens auf dich zugelaufen und freuen sich, dass du da bist. Das beste Gefühl ist für mich der Zeitpunkt, als ich die für mich komplizierten Namen aller Kinder drauf hatte und mich somit auch viel besser im Kindergarten zurecht finde. Unser Arbeitstag besteht daraus, das Geschirr vom Frühstück und Mittagessen zu spülen, mit den Kindern zu spielen, malen oder ihnen bei Vorschulaufgaben zu helfen. Die Kinder sind neugierig und stellen viele Fragen über unsere Familie. Dass die knapp 10.000 Kilometer entfernt ist und ich meinen Hund leider nicht mal mitbringen kann, verstehen sie aber nicht ganz.



Afrika pur auf Safari

Am Wochenende unternehmen wir immer viel und erkunden die Umgebung. Die Vielfalt der Natur in Südafrika ist unglaublich. Wir wandern die Berge hoch, liegen am Strand, besuchen Weingüter oder fahren auf Safari. Mein persönliches Highlight: Auf dem Weg zu einem Nationalpark, begegnen wir auf einem Feld neben uns einem Elefanten. Außerdem sehen wir Zebras, Löwen sowie Wale mit ihren Jungen und Affen, die auf einem Autodach in der Sonne saßen.

Auch Kapstadt wollen wir kennenlernen und mieten uns dafür ein Hostel-Zimmer. Uns gefallen vor allem die vielen Food Märkte und gemütlichen Bars. Kapstadt sieht auf den ersten Blick aus wie eine typische Großstadt. Hochhäuser, viel Verkehr und sehr viel zu entdecken. Jedoch ist die Natur auch in der Stadt allgegenwärtig: Palmen, Gärten, Strände und die Berge sind von überall zu sehen. Es gibt allerdings keine richtigen, öffentlichen Verkehrsmittel wie Busse oder Straßenbahnen. Stattdessen fahren die Leute eben Taxi oder Uber. Im Zentrum von Kapstadt laufen wir auch abends und nachts noch zu Fuß herum. Allerdings kann man Kapstadt und Strand nicht vergleichen. Kapstadt ist touristischer und daher vor allem im Zentrum sicher.

Trotzdem bleibt manchmal ein mulmiges Gefühl, wenn einem auf der Autobahn jedes Mal Schilder entgegenleuchten, auf denen steht: Nicht anhalten – Gefahr. Die Gefahr von Überfällen lauert eben doch überall. Einmal verliere ich sogar mein Portmonee im Taxi und bekommen es nur durch lange Telefonate mit dem Fahrer wieder. Der Fahrer, ausgerechnet der einzige in drei Monaten der uns wirklich unsympathisch ist, teilt mir mit, dass er leider kein Bargeld mehr im Portmonee. Jeder einzelne Cent, viele Münzen, sind futsch. Einen Finderlohn verlangt er natürlich zusätzlich.



Afrikanische Gelassenheit mitnehmen

Ich kann für mich persönlich sagen, dass sich die Zeit unglaublich gelohnt hat. Durch die gesammelten Erfahrungen erhält man einen neuen Blickwinkel und ist viel offener gegenüber Menschen geworden. Am letzten Tag fiel mir der Abschied von den Kindern aber auch vom Land selbst am letzten Tag sehr schwer. Am Flughafen Düsseldorf sind wir 45 Minuten früher gelandet als geplant. Lange hielt die Freude darüber bei den deutschen Passagieren aber nicht an. An den Kofferbändern fingen die Leute schon wieder an sich zu beschweren, warum das alles so lange dauern würde. Meine Freundin und ich haben uns nur angeguckt und gelacht. Hoffentlich haben wir etwas von der afrikanischen Gelassenheit, die wir in Kapstadt erlebt haben, in uns aufgenommen.