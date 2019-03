Muskelkraft im Kollektiv: Den ersten Spatenstich führten unter anderem Vertreter des Krankenhauses Haselünne, des Landkreises Emsland und der Stadt Haselünne aus. Foto: Carola Alge

Haselünne. Der offizielle Startschuss ist gefallen. Am Freitag wurde im Beisein von Mitgliedern des Kuratoriums und der Geschäftsführung der Niels-Stensen-Kliniken der obligatorische erste Spatenstich für den Neubau der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie am St.-Vinzenz-Hospital in Haselünne ausgeführt. Bauvolumen: neun Millionen Euro.