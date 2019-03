Haselünne. Die SPD in Haselünne will, dass die Stadt ältere Immobilien für junge Familien attraktiver macht. Mit dem Förderprogramm "Jung kauft Alt" könnte sie beim Kauf von Altbauten unterstützen. Im Familienausschuss wurde der Antrag jedoch abgelehnt.

Im April 2017 hatte die SPD-Fraktion erstmals den Antrag "Wohneigentums- und Familienförderung – Jung kauft Alt" gestellt. Mehrmals wurde der Antrag seitdem zurückgestellt, weil andere Themen in den Vordergrund rückten. Die Verwaltung hat derweil ein Strategiepapier entwickelt, das aufzeigen soll ob und wie jüngeren Bürgern in älteren Wohngebieten eine gute Zukunftsperspektive geboten werden kann.

Nachhaltige Entwicklung von Altbauten

Darin stellt die Verwaltung fest, dass in Haselünne aktuell ein guter Markt für Altimmobilien besteht, dennoch müsse man "Entwicklungspotenzial behalten und zukunftsfähig bleiben." Haselünne erreiche bei vielen Standortfaktoren wie Infrastruktur, Arbeitsmarkt, ärztlicher Versorgung, Bildungsangebote oder Kultur gute Werte. Aktuell konkreten Handlungsbedarf wegen vieler leerstehender oder verkommender Altbauten gibt es demnach nicht. Es würden zwar einige alte Immobilien angeboten, diese finden aber laut der Verwaltung in der Regel "relativ zeitnah" einen Käufer. Dennoch gelte auch ", dass eine nachhaltige Entwicklung von Altbauten und älteren Wohngebieten mit Blick auf den Ressourcenverbrauch sinnvoll ist." Eine konkrete Empfehlung für die politischen Entscheidungsträger gibt es in dem Strategiepapier nicht.

25 Prozent vom Landkreis

Theoretisch wird das Förderprogramm "Jung kauft Alt" vom Landkreis Emsland unterstützt. Bis zu 25 Prozent der Mittel können vom Landkreis übernommen werden. Die genauen Rahmenbedinungen, also wer gefördert werden soll, was "Altimmobilien" sind und wie hoch die kommunale Förderung ausfallen soll, sind noch nicht festgelegt worden.

Werden sie auch wohl nicht, denn in der Diskussion äußerte sich die CDU-Fraktion entschieden gegen den Vorschlag der Sozialdemokraten. SPD-Vertreterin Maria Hanneken lobte zunächst das Strategiepapier aus der Verwaltung und meinte, dass man nun die Erkenntnisse nutzen könne, um jungen Familien eine Entscheidungshilfe zu geben. Mit jungen Familien, die alte Wohngebiete bewohnen, mache man nicht nur die Wohngebiete selbst attraktiver, sondern die gesamte Stadt. Außerdem seien ältere Grundstücke wegen der größeren Gärten "ideal für Familien".

Offene Fragen

Norbert Rave (CDU) kritisierte vor allem die nicht geklärten Rahmenbedingungen des Förderprogramms. "Wer soll in den Genuss der Förderung kommen? Welches Alter müssen die Immobilien haben? Stehen die innerstädtisch oder außerstädtisch?", fragte er. Fraktionskollegin Antonia Bohse meinte:

"Wer ein altes Haus haben will, der kauft es doch sowieso."

Hanneken entgegnete daraufhin, dass sie Sorge habe, dass an vielen Orten in der Stadt Investoren kommen, die Altbauten abreißen und "Stadtvillen" neubauen. Dadurch gehe der Stadt einiges an Charme verloren. "Sollen wir denn die alten Häuser verkommen lassen? Wir verpassen hier die Chance, einen Fördertopf des Landkreises auszunutzen", sagte Hanneken.



Das letzte Wort in der Diskussion hatte Bürgermeister Werner Schräer (CDU). Er sagte, dass es aus anderen Kommunen, in denen "Jung kauft Alt" bereits läuft (Lingen, Meppen, Dörpen, Lathen), unterschiedliche Erfahrungen gibt. Generell müsse aber jede Kommune selber schauen, was das Richtige ist. Schräer bezweifelte, dass es für Haselünne überhaupt sinnvoll wäre, das Programm noch in diesem Jahr zu starten. Denn die Förderung des Landkreises ist nur bis zum Jahresende festgeschrieben. Vor dem Sommer werde der Antrag aber sowieso nicht beschlussfähig ausgearbeitet. Dazu wird es jetzt aber ohnehin wohl nicht kommen.