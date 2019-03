Haselünne. Die Esders GmbH aus Haselünne schafft es seit 30 Jahren sich mit Hightech made in Germany auf dem Weltmarkt zu behaupten. Selbst im Billiglohnland China konnten die Emsländer sich etablieren. Mit ihrer neuesten Erfindung namens OLLI wollen die Emsländer neue Maßstäbe setzen.

Von der neuesten Entwicklung erhofft sich das Unternehmen einen weiteren Aufschwung. „Wir haben es über drei Jahre entwickelt“, verrät Seniorechef Bernd Esders. Drei seiner vier Söhne sind bereits ins Unternehmen eingestiegen. Bernhard (33) und Martin (31) gehören mittlerweile der Geschäftsführung an.



Auch Stefan (29) stieg nach dem Maschinenbau-Studium in den elterlichen Betrieb mit ein. Seine Masterarbeit widmete er OLLI. Dahinter verbirgt sich ein handliches explosionsgeschütztes Mehrbereichs-Gasmessgerät für brennbare und toxische Gase sowie Sauerstoff.





Der jeweilige Experte von Ort ist mit einem Koffer im Einsatz und kann zum beispielhaft Leckagen im riesigen Gasnetz in China aufspüren. Dank weiterer Zusatzspezialgeräte können mit OLLI unterschiedliche Messdaten gewonnen werden.

Wenn sich Vater Bernd, Sohn Martin (beide Ingenieure der Versorgungstechnik), Sohn Bernhard (Ingenieur für Elektrotechnik Fachrichtung Informationstechnologie) und Sohn Stefan über OLLI unterhalten, geraten sie schnell ins Fachsimpeln. Die Rede ist dann von diversen Softwarekomponenten und Kalibrierungen. „Zudem haben wir schon 192 Hardware-Komponenten nur für dieses Gerät entwickelt und dann kommen noch diverse Softwarevarianten obendrauf“, sagt Maschinenbau-Ingenieur Stefan. Unter Hardware verstehen die Esders Pumpen, Sensoren, Krokodilclips, Batterien usw..





Anzeige Anzeige

Ein weiterer Clou ist der Werktisch, an dem dieses Gerät für die spezielle Kundenwünsche gebaut wird. Früher musste der Elektroniker sämtliche Komponenten des jeweiligen Kunden zuerst einmal selbst erfassen und dementsprechend zusammenstellen. Jetzt wird mit der Kundenbestellung dieser erster Schritt direkt vom Vertrieb übernommen. Damit wird vor allen Dingen der Fehlerquotient minimiert.

Für Bernd Esders ist es ein riesiger Vorteil, dass „wir auftragsbezogen jede Variante in ein paar Tagen passgenau bauen können“. Damit verkürzen sich die Lieferfristen enorm.

Dank der Rechnergesteuerten Bedienungsanleitung kann der Facharbeiter OLLI sehr viel einfacher bauen und braucht nicht für jede Variante zusätzliche Schulungen. Zugleich sinkt die Fehlerquote. Die Anleitung zeigt ihm sogar am Display, in welcher Schublade am Werktisch er welches Bauteil findet.





„Natürlich gibt es bereits ähnliche Systeme für Werktische am Markt. Wir haben uns vorab einige auf der Cebit in Hannover angeschaut“, sagt der 29-jährige Stefan Esders. Aber oftmals hätte die Bildschirmoberfläche den Bediener nicht wirklich angesprochen. Sie sollte den Mitarbeiter im besten Fall intuitiv anleiten. Den Esders-Ingenieuren war deshalb schnell klar: „Wir brauchen eine eigene Lösung.“

Nach der Masterarbeit über das Messgerät, wollte das Familienunternehmen jetzt den bestmöglichen Werktisch zum Bau von OLLI konstruieren. „Wir haben das Ganze selbst entwickelt“, so der stolze Vater. Sie schrieben die Software selbst, entwickelten optimierten Arbeitsabläufe und konzipierten die Mechanik.

Das Projekt konnte allerdings nur gelingen, weil OLLI seinerseits gegenüber den herkömmlichen Messgeräten sich wesentlich einfacher und letztendlich vor allen Dingen schneller produzieren lässt.





Warum Esders damit selbst als Hochlohnland Deutschland im internationalen Vergleich die Nase vorn hat, erklärt der 59-Jährige: „Wir produzieren dieses Gerät deutlich unter einer halben Stunde.“ Für die Herstellung des Vorgängermodells benötigte der Facharbeiter bislang vier Stunden, obwohl die alte Variante nicht so leistungsfähig war. Die extensive und intensive Vorbereitung in diese Konstruktion zahlt sich jetzt aus. Das Gerät ist seit Ende 2018 auf dem Markt. Die ersten Bestellungen aus dem Ausland für OLLI liegen aber bereits vor, u.a. von Seoul City Gas aus Südkorea und weiteren Großabnehmern u.a. aus Polen.

„Das ist der Einstieg, um selbst große asiatische Gasversorger für ein neues Gerät made in Germany zu gewinnen“, ist Martin Esders überzeugt. Die emsländische Strategie gehe bereits auf. Im Ausland haben deutsche Produkte immer noch einen guten Ruf und hohen Stellwert.

In China könne sich Esders letztendlich jedoch nur behaupten, weil es eine eigene Niederlassung habe und sich mit seinen landesweit sieben Händlern an den Ausschreibungen direkt vor Ort beteilige. Martin Esders ist zudem mehrmals im Jahr im Land der Mitte. Dabei sei das Preis-Leistungsverhältnis bei der Vergabe ausschlaggebend. Nur so können sich die Haselünner gegen asiatische Billigprodukte durchsetzen. Mit den bislang teuren Geräten zog das emsländische Unternehmen „bei den ganz großen Ausschreibungen“ bislang den Kürzeren. Dank des leistungsstärkeren und zu gleich kostengünstigeren OLLI rechne sich Esders auf diesem riesigen Markt wesentlich bessere Chancen aus. Insofern könnte sich die drei dreijährige Entwicklungsphase auszahlen. Zumal jetzt der Kunde mit OLLI eine passgenaue Lösung mit den landesspezifischen Grenzwerten bis zur Anleitung in seiner Sprache erhält. Das Gerät weiß selbst, habe ich eine Pumpe oder keine. Das Gerät überwacht sich sogar selbst. Zudem können die Emsländer bei diesem neuen System von Haselünne aus für jedes einzelne Gerät in der Welt dank der Seriennummer bestimmte Softwareoptionen freischalten. Auf diesem Weg kann zum Beispiel eine Alarmstufe neu eingegeben werden.