Haselünne. Haselünne bietet gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen, erfuhren Mitglieder des Wirtschaftsverbands Emsland von Bürgermeister Werner Schräer.

Beim Stammtisch Haselünne/Herzlake des Wirtschaftsverbandes im Haselünner Rathaus erklärte Schräer, mit 14.105 Einwohnern und einer Geburtenanzahl in Höhe von 121 im Jahr 2018 steht die Stadt an der Hase im Vergleich zu anderen Städten gut da. Die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten habe sich auf 4.126 Menschen erhöht. Eine der wichtigsten Infrastrukturvorhaben sei der Ausbau der Breitbandversorgung im Emsland. Seit 2018 werde hieran gearbeitet. Von der Gesamtinvestition in Höhe von 58 Millionen Euro müssen Landkreis sowie Städte und Gemeinden rund 35 Millionen Euro beitragen. 50 Prozent der Summe müssen die Städte und Gemeinden aufbringen. Für Haselünne bedeutet dies eine Investition von 576.500 Euro in zwei Jahren. „Der Ausbau des Breitbandnetzes kommt auch den Unternehmen in Haselünne zu Gute“, so Schräer.

Gleichzeitig werden zusätzliche Flächen in den Gewerbegebieten Flechum, Hammer Tannen und am Schullenriedengraben ausgewiesen. Insgesamt stünden für Unternehmensansiedelung und -erweiterung rund 22,7 Hektar zur Verfügung. Neue Wohngebiete entstehen an der Bödíker Straße, in Lohe, Andrup und Eltern. Dass die Haselünner Wirtschaft sich positiv entwickelt, zeigte Schräer an den Beispielen der Erweiterung des Unternehmens Vehmeyer und am Neubau des Unternehmens M+S Fensterbau.

Fachkräfte gewinnen

Das Thema Fachkräftegewinnung stand beim Stammtischvorsitzenden Dieter Barlage im Vordergrund. Der Wirtschaftsverband biete seit fünf Jahre das „Emsland Stipendium“ an. „Wir verzeichnen bei diesem Projekt eine große Resonanz bei Unternehmen und Studierenden und haben die Emsland Stipendien als bundesweit einzigartiges Projekt fest etabliert“, erklärt Barlage. Heute erhalten 46 Studierende Stipendien von 32 Stiftern. Tendenz steigend. Eine neue Runde startet im Herbst 2019.

Eine Delegation des Wirtschaftsverbandes ist im Sommer 2018 nach Paraguay gereist und hat rund 500 deutschstämmigen Jugendlichen von neun Schulen die beruflichen Perspektiven im Emsland vorgestellt. „In den deutschsprachigen Mennoniten-Kolonien gibt es viele motivierte Jugendliche mit mittlerem Bildungsabschluss, die in ihrem Heimatland kaum berufliche Perspektiven haben“, nennt Barlage als Motivation des Wirtschaftsverbandes hier tätig zu werden. Sechs junge Menschen aus dem südamerikanischen Land starten ihre Berufsausbildung in diesem Sommer im Emsland. Veranstaltungen wie die Stammtischtreffen hätten, so Barlage, solche Projekte erst möglich gemacht. „Die Stammtische sind ein Forum des Austausches untereinander und so manche gute Idee ist hier entstanden“, ist Barlage überzeugt. Als Beispiel nannte er die Lernpartnerschaften, die zunächst in einem Modellprojekt in Haselünne/Herzlake realisiert wurden.