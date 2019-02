Haselünne. Unternehmermut beweisen Jutta und Hans Gerd Mauer. Die Inhaber der M&S Fenster GmbH in Haselünne investieren mehr als 1,2 Millionen Euro in einen Neubau an der Industriestraße 29 in den Hammer Tannen. Dort entstehen ein neues Bürogebäude, Lagerhalle mit Schleppe, fünf Bemusterungshäuser und 26 Einstellplätze.

Sitz der 1997 gegründeten Firma ist zurzeit die Neustadtstraße. Als Zwei-Mann-Betrieb im Privathaus der Familie Mauer gestartet, wuchs das Unternehmen ständig. Aktuell beschäftigt es 16 Fachkräfte und eine Auszubildende. Der Jahresumsatz liegt bei 2,5 Millionen Euro. Auf diese Entwicklung ist das Ehepaar stolz. Mit, wie Hans Gerd Mauer sagt, „wenig Geld, aber viel Einsatz gestartet“, wuchs die Firma und erschloss sich einen Kundenstamm weit über die Grenzen des Emslands hinaus. „Unser Einzugsgebiet erstreckt sich über Osnabrück, Münster, Oberhausen hinaus weit ins Ruhrgebiet“, so der 49-Jährige.





Wichtig ist es ihm und seiner Frau, die Bauherrin des Neubaus ist, diese Kunden in Ruhe wie umfassend beraten zu können. „Und wir wollen ihnen im Original zeigen, wie unsere Produkte verbaut aussehen.“ Das ist aufgrund der Enge der immer wieder erweiterten Räumlichkeiten in den jetzigen Ausstellungsbereichen an der Neustadtstraße nur sehr bedingt möglich. „Und die alte Halle platzt aus allen Nähten.“









Dienstleistungsqualität ist den Mauers, die bereits vor der Gründung von M & S Fenster in der Branche über Jahre tätig waren, wichtig. Der Erfolg gibt ihrer Firmenphilosophie recht. Zu ihren Auftraggebern gehören unter anderem die Caritas-Fachklinik Hase-Ems und das Gesundheitszentrum Hasemed in Haselünne sowie Geschäftshäuser in Lingen und Georgsmarienhütte, Verbrauchermärkte und Seniorenzentren. Die Auftragslage bezeichnet die Unternehmerfamilie als vielversprechend.

Innovative und sinnvolle Lösungen

Innovative und sinnvolle Lösungen, darauf setzt M & S Fenster. „Ob bei Neubauten, Altbausanierung, Modernisierung oder Objektbau, die Stärken ihres Unternehmens sehen Jutta und Hans Gerd Mauer in „kompetenter Beratung, hochwertigen Produkten und ehrlichem Handwerk“.

Die Produktpalette der Haselünner Firma ist breit. Sie reicht von Fenstern und Türen über Rollläden, Wintergärten, Terrassendächer, Markisen, Raffstoreanlagen sowie Insekten- und Einbruchschutz bis hin zu Garagentoren, Überwachungssystemen und Smartphonetechnik. Vieles aus dem Programm werde heute bei immer mehr Objekten kombiniert verbaut. „Wir bieten verstärkt Kompaktsysteme in Verbindung mit Alarmsystemen an“, so Mauer.









Wie das später am bzw. im Objekt aussieht, soll nach der Fertigstellung des im Spätherbst 2018 begonnenen Neubaus voraussichtlich ab diesem Spätsommer in dem Wohnhaus-Muster-Park zu sehen sein. Er wird auf dem 11 000 Quadratmeter großen Firmenareal neben der großen Lagerhalle angegliedert, die rückwärtig für Lieferungen angefahren werden kann. Das daran angrenzende Verwaltungsgebäude ist zum Großteil bereits errichtet und verfügt, wie könnte es anders sein, über große Fensterbereiche sowie eine Solaranlage auf dem Dach. Architektonisch fällt die Schrägneigung des Gebäudes zwischen vier Türmen auf, die in Kürze verkleidet werden.













In dem Neubau entsteht ein moderner Familienbetrieb mit deutlich mehr Ausstellungsfläche, Lagerplätzen und Bürobereichen als bisher. Angegliedert wird ein großzügiges Areal für Kinder. „Zu unseren Kunden gehören viele Paare mit Kindern. Da wir selbst Drillinge haben, wissen wir, wie wichtig es ist, sie während der Beratung gut beschäftigt zu wissen“, sagt Jutta Mauer. Apropos Nachwuchs. Das Ehepaar hofft, dass zumindest eins seiner Kinder irgendwann einmal das Unternehmen fortführen wird. Nicht zuletzt auch deshalb wagt es jetzt noch einmal diesen großen unternehmerischen Schritt.