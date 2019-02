Groß Berßen. Auf dem Schulweg hörte Fiete Köster im Januar vergangenen Jahres Hilferufe. Der Grundschüler reagierte besonnen, holte Hilfe und verhinderte somit Schlimmeres. Für seinen Einsatz wurde der heute Neunjährige jetzt für den Wettbewerb „Kleine Alltagshelden 2019“ nominiert.

Jeden Werktag geht Fiete Köster den gleichen Weg zum Bus. Entlang einer kleinen Bauernsiedlung nahe Groß Berßen führt seine Strecke zur Bushaltestelle. Eine ruhige Gegend – eigentlich. Nicht so an einem Tag im Januar vergangenen Jahres. Auf dem Weg morgens hört Fiete plötzlich Hilferufe aus dem Vorgarten eines Nachbarhauses. Der damals Siebenjährige reagiert prompt, rennt los und sieht seine Nachbarin vor der Haustür liegen. Sie war scheinbar auf der Treppe vor der Haustür ausgerutscht.

"Eine kleine Blutlache war schon am Boden zu sehen." Fiete Köster

Aus einer Platzwunde am Kopf strömt Blut. „Eine kleine Blutlache war schon am Boden zu sehen“, erinnert sich der Grundschüler. Fiete spricht die ältere Dame an. „Ich habe gefragt, ob es ihr gut geht und sie hat natürlich Nein gesagt“, erzählt Fiete. Heute kann er über seine Frage lachen, der weit über 80-jährigen Frau geht es wieder gut. Damals aber ist der Schüler der Grundschule Südhümmling gefordert. „Ich wusste nicht, was ich machen sollte, im Haus und auf dem Hof meiner Nachbarin fand ich niemanden, also bin ich zu einem anderen Nachbarn gerannt“, erzählt er.



Zwiespalt für den Jungen

Während er Hilfe holt, denkt er auch daran, dass er möglicherweise den Bus verpassen könnte. Ein innerer Zwiespalt für einen Jungen seines Alters. Dennoch läuft er und versucht, jemanden zu finden. Es dauert nicht lange, in direkter Nachbarschaft wird der junge Fußballfan fündig und ruft mit seinem Helfer einen Krankenwagen. Zunächst bleibt Fiete Köster noch bei seiner verletzten Nachbarin. Dann aber kommen die Einsatzkräfte, woraufhin Köster seinen Weg zum Bus fortsetzt, der gerade um die Ecke kommt.

„Alles muss wohl in Windeseile passiert sein“, erzählt Kathrin Köster. Fietes Mutter hatte relativ schnell von der Hilfsaktion ihres Sohnes gehört, weil eine Nachbarin sie informierte. Auch, weil diese sich Sorgen um den Siebenjährigen machte, immerhin hatte die ältere Dame stark geblutet. Ein Anblick, den selbst ältere Menschen nicht immer vertragen. „Als Fiete am Nachmittag von der Schule nach Hause kam, war er schon sehr blass um die Nase, hatte das Ganze aber gut verkraftet“, erzählt seine Mutter. Später dann, nachdem sie aus dem Krankenhaus zurückgekehrt sei, hätte sich die Dame herzlich bei ihm für die Hilfe bedankt.

„Sie hatte schon fast eine halbe Stunde in der Kälte draußen gelegen, ihr Sohn war aber hinten im Stall und konnte sie nicht hören“, weiß Fiete heute. Für seinen Einsatz und sein besonnenes Handeln wurde Fiete Köster von der Mutter eines Mitschülers nun für den Preis „Kleine Alltagshelden 2018“ vorgeschlagen. „Mein Sohn Matthis kam eines Tages nach Hause und erzählte von Fietes Tat. Auch der war ganz begeistert und stolz auf seinen Freund“, erzählt Sylvia Herbers bei der Nominierung.



"Mein Sohn Matthis war ganz begeistert und stolz auf seinen Freund Fiete." Sylvia Herbers

Gesucht werden beim Wettbewerb – organisiert von den Freiwilligenagenturen und -zentren, den Familienzentren sowie dem Landkreis Emsland, dem EL-Kurier und der Meppener Tagespost – Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 15 Jahren, die sich im vergangenen Jahr in besonderer Weise für Mitmenschen eingesetzt haben oder ehrenamtlich aktiv sind. Für alle Teilnehmer gibt es etwas zu gewinnen. So unterstützen die Volksbanken Raiffeisenbanken im nördlichen Emsland und die AOK Emsland/Grafschaft Bentheim die Aktion.

Vorschläge können weiterhin eingereicht werden bei Matthias Engelken per E-Mail an m.engelken@noz.de oder unter Tel. 05931 940148 sowie bei den Freiwilligenzentren- und Agenturen im Einzugsgebiet der Meppener Tagespost. Einsendeschluss ist Donnerstag, 28. Februar.