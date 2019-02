Haselünne. Die Wälder unserer Region bieten viel. Gerade auch für Kinder. An die richtet sich das waldpädagogische Angebot im Hasetal. Verschiedene Tier-, Pflanzen- und Baumarten warten dabei darauf, von den Jungen und Mädchen erforscht zu werden.

Spielen, Matschen, Toben und Rausgehen in Natur waren früher für viele Kinder noch normal. Aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen wie Digitalisierung und ein steigender Medienkonsum führen zu einer höheren Distanz zur Natur. Junge Menschen lernen nicht bzw. verlernen schnell die Grundregeln des Naturverständnisses. Die LAG-Hasetal reagiert auf diese Entwicklung und möchte durch das waldpädagogische Angebot Bezugspunkte zum Wald schaffen: Umweltbildung leiste einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt und zum Schutz von Umwelt und Naturflächen.

Mit einem Kick-off-Meeting fiel der Startschuss für das waldpädagogische Angebot im Hasetal. Über einen Zeitraum von drei Jahren wird das Projekt gefördert. Angesprochen werden Schulen und Kindergärten der Region, an diesen waldpädagogischen Angeboten teilzunehmen.

Auch für Familien

Neben den Kindergärten und Grundschulen sollen auch die Mittelstufe und weiterführende Schulen im Hasetal für das Projekt begeistert werden. Damit die Maßnahme tragfähig und nachhaltig in der Region verankert werden kann, wird darüber hinaus ein Angebot für Familien vorgehalten.

Die Förderung ermöglicht es, dass die Kurse für Schulen, Kindergärten und Familiengruppen kostenlos angeboten werden können. Die Kurse finden an verschiedenen Waldstandorten in der Region statt und sind auf eine Dauer von 120 Minuten ausgelegt.

44 Klassen mit 860 Schülern haben 2018 dieses Angebot angenommen, so Cornelia Köster. Gemeinsam mit der Diplom-Geografin und ausgebildeten Waldpädagogin erkunden die Kinder Flora und Fauna und den Wald neu. „Es ist nicht unser Ziel, alle Tiere und Pflanzen beim Namen zu kennen, sondern rauszugehen, in Kontakt mit der Natur zu kommen und dieses als Freude zu empfinden“, erklärte sie. Dem natürlichen Rhythmus folgend, werden bei den Exkursionen jahreszeitliche Themen aufgegriffen.

Kostenlos für Schulklassen

Das für die Schulklassen kostenlose Angebot läuft über zwei Zeitstunden, finanziert wird das Projekt durch die beteiligten Kommunen sowie europäische Leader-Fördermittel.

Leader ist ein seit 1991 bestehendes Förderprogramm der Europäischen Union, das darauf abzielt, durch innovative und nachhaltige Projekte die ländlichen Räume Europas in ihrer eigenständigen Entwicklung zu stärken. Die Region Haseta l, bestehend aus den Städten Meppen, Haselünne und Löningen sowie den Gemeinden Herzlake, Essen, Lindern und Lastrup, ist bereits seit 2001 als europäische Leeader-Region anerkannt. Mit dem regionalen Entwicklungskonzept 2014 bis 2020 setzt die lokale Aktionsgruppe das erfolgreiche Programm in der aktuellen EU-Förderperiode fort. Hierfür stehen bis zum Jahr 2020 EU-Mittel in Höhe von 2,4 Millionen Euro zur Verfügung, die zielgerichtet zur Realisierung innovativer und nachhaltiger Projekte im Hasetal eingesetzt werden.

Wer Interesse an einem Kurs hat, kann Termine mit Kornelia Köster abstimmen. Sie ist unter anderem zuständig für die emsländischen Kommunen Meppen, Haselünne und Herzlake. Kontakt: Tel.: 0591 9154360, 0172 1549894, E-Mail: info@walderlebnis-emsland.de. Nähere Infos: www.walderlebnis –emsland.de.