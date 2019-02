Haselünne. Der Reit- und Fahrverein Haselünne und Umgebung will einen neuen Reitplatz bauen.

Sowohl die Kreismeisterschaften der Voltigierer, beide Late-Entry-Turniere und das Sommerturnier mit Flutlichtspringen seien „durchweg sehr gut besucht“ gewesen, stellte der Vereinsvorsitzende Hubert Prekel in der Mitgliederversammlung fest. „Ich glaube, ich habe noch nie so viele Zuschauer am Sonntagnachmittag am Reitplatz beim Großen Preis von Haselünne gesehen.“ Die Turniere waren „bestens vorbereitet und durchorganisiert.“ Als weitere Höhepunkte im Vereinsleben des vergangenen Jahres nannte Prekel die Planwagenfahrt und die Nikolausfeier in der Reithalle.

Der Verein beabsichtigt den Bau eines Sandplatzes mit einem sogenannten „Ebbe-Flut-System“, teilte Prekel zu den Planungen für den neuen Reitplatz mit. Durch die unterirdische automatische Bewässerung sei eine stärkere Nutzung des Platzes möglich. „Seitens der Stadt Haselünne liegt eine entsprechende Förderungszusage vor.“ Weitere Förderanträge für das etwa 210.000 Euro teure Projekt seien gestellt. „Hier warten wir auf entsprechende Bescheide.“ Die Mitgliederversammlung beauftragte einstimmig den Vorstand, die Planungen fortzusetzen.

Der Vorsitzender berichtete vom erfolgreichen Dressurlehrgang in der Haselünner Reithalle, Erfolgen der Reiter bei Kreis- und Bezirkswettbewerben und dankte allen Aktiven des Vereins für ihren Einsatz.

Aufgrund der erfolgreichen Turnierveranstaltungen konnte der Verein im abgelaufenen Jahr seine Verbindlichkeiten komplett ablösen. Das neue Jahr starte mit einem positiven Kassenbestand, erklärte Kassenführerin Carolin Pohlmann.

Schriftführerin Sina Keuters bilanzierte eine positive Mitgliederentwicklung. Dank der guten Arbeit der Reitlehrer und im Jugendbereich verzeichne der Verein „einen leichten Mitgliederzuwachs“. Zurzeit habe der Verein 258 Mitglieder, von denen etwa 100 aktiv Reitsport betreiben. „In der kommenden Woche werden zwei weitere Neumitglieder aufgenommen.“

Voltigierwartin Ilona Schlangen berichtete, dass die „Haselünner Voltis“ das Nachwuchschampionat bei den Bezirksmeisterschaften in Lingen gewonnen haben. Jugendwartin Anna-Maria Gödiker erklärte, dass der Haselünner Reitverein sich in diesem Jahr wieder an der Ferienpassaktion der Stadt Haselünne beteiligen werde.

Nachdem Günter Grote als Aktivensprecher Fahren seinen Bericht abgegeben hatte, gab Sina Keuters einen detaillierten Überblick über die Terminplanungen des Vereins für das laufende Jahr.

Der langjährige Kassenwart des Vereins, Bernhard Brundirs, überraschte einige Vorstandsmitglieder mit einem Ehrenamtszertifikat des Kreissportbundes Emsland. Günter Grote erhielt das Ehrenamtszertifikat in Gold für seine 30-jährige Mitarbeit im Vorstand. Sina Keuters, Carolin Pohlmann, Josef Bölle und Hubert Prekel erhielten das Ehrenamtszertifikat in Bronze für ihre fünfjährige Tätigkeit im Vorstand des Haselünner Reitvereins.