Haselünne. Der Werbekreis Haselünne lockt in diesem Jahr mit vielen Aktionen. Jetzt liegt das Programm vor.

Der Werbekreis will mit Attraktionen mehr Kunden an verkaufsoffenen Sonntagen in die Innenstadt locken. Das beschloss die Generalversammlung des Vereins.

Werbekreisvorsitzender Werner Heckmann schaut zufrieden auf die Aktivitäten der Unternehmen und Einzelhandelsgeschäfte im vergangenen Jahr. Das Piratenfest auf dem Markt im September und das Entenrennen zugunsten des Haselünner Sportvereins im Juni hob Heckmann in seinem Bericht hervor. Beim Entenrennen kamen über 1000 Besucher an die Hase.

Der Vorsitzende erinnterte an den Auftritt der „Groove Onkels feat“ beim letztjährigen Frühlingserwachen, als der Haselünner Markt noch eine Baustelle war, die Aktion mit dem Stadtmarketingverein „Shoppen und Gewinnen“, die Beteiligung an der Haselünner Kirmes und dem Weihnachtsmarkt sowie die Haselünner Weihnachtstombola. Heckmann dankte der Stadt Haselünne für die finanzielle Unterstützung bei „Shoppen und Gewinnen“. Bezüglich des Weihnachtsmarktes meinte Heckmann: „Kompliment an den Stadtmarketingverein für einen wunderschönen Weihnachtsmarkt“.

In diesem Jahr wird der Werbekreis wieder die Veranstaltung „Haselünne blüht auf“ des Stadtmarketingvereins am 31. März begleiten, kündigte Heckmann an. Zurzeit werde dazu ein Suchspiel unter dem Motto „Ach du dickes Ei!“ erarbeitet. Der Frühjahrsmarkt werde im Bereich der Neustadtstraße, Markt und dem Gelände am Wasserturm stattfinden, ergänzte Vorstandsmitglied Norbert Schnakenberg.

Am verkaufsoffenen Wochenende im Juni soll eine Aktion zugunsten der Haselünner Sportvereine stattfinden. Zur Einschulung werde es einen „Schultütenlauf“ geben, bei dem die Erstklässler bei den beteiligten Unternehmen kleine Überraschungen erhalten. Das Piratenfest werde am 8. September auf dem Markt stattfinden, kündigte Heckmann an

Der Werbekreis begrüße die vom Haselünner Stadtrat beschlossene Sperrung des Marktes an sechs Wochenenden im Sommer, stellte Werner Heckmann klar. Trotzdem gab er zu bedenken, dass Veranstaltungen an diesen Terminen seitens des Werbekreises immer mit Kosten verbunden seien.

Auf dem Programm des Werbekreises stehen die Teilnahme an der Haselünner Herbstkirmes und dem Weihnachtsmarkt sowie die Weihnachtstombola vom 25. November bis zum 23. Dezember. Die Anregung aus der Versammlung, am 29. Dezember einen verkaufsoffenen Sonntag zu machen, werde weiter diskutiert, sicherte der Vorstand der Versammlung zu.

Um die App des Werbekreises „Shoppen in Haselünne“ weiter voranzubringen, sollen Haselünner Vereine und Gruppen einbezogen werden. Das „Facebook-Frühstück“ als Weiterbildung für die Einzelhändler werde weitergeführt, kündigte der Vorsitzende an.

Die Versammlung beschloss, bei der Stadt zu beantragen, Haselünne als „Fair-Trade-Stadt“ zertifizieren zu lassen. Mit dem Malteser-Hilfsdienst soll eine Kooperation eingegangen werden, um in den Geschäften Spendenboxen aufzustellen. Die Erlöse sollen Kindern in der Stadt Haselünne zu Gute kommen. Um die Vorstandsarbeit auf weitere und jüngere Mitglieder auszuweiten, wurde Daniel Pesch in den Vorstand kooptiert, teilte Werner Heckmann mit.

Versicherungsvertreter Bernt Brackmann gab den Vereinsmitgliedern Informationen über die „betriebliche Altersvorsorge als Bindungsprogramm für Mitarbeiter“. In Zeiten des Fachkräftemangels und des Mangels an Auszubildende sei dies ein „wichtiges Thema“, meint Heckmann.