Haselünne. Einer besonderen Kunstform kann man in der Rathausgalerie in Haselünne begegnen: der Keramik.

Simone Schleicher aus Menslage-Herbergen ist Keramikmeisterin und arbeitet seit 1995 mit Ton in den verschiedensten Bereichen. Ihre Meisterprüfung hat sie 1999 absolviert und seit 2008 führt sie die Töpferei ihres Schwiegervaters, Artur Breukelgen, in Menslage weiter. Breukelgen selbst hat in den Jahren 1990 und 2001 bereits selbst in der Rathausgalerie Gefäßkeramiken und Keramikbilder präsentiert.

„Das Wort selbst, Keramik, stammt aus der altgriechischen Sprache, keramós, und war die Bezeichnung für Tonminerale und die aus dem Mineral hergestellten formbeständigen Erzeugnisse“, erläuterte der Kunstexperte Jürgen Thom in seiner Einführungsrede zur Vernissage.

Simone Schleichers Schwerpunkte sind Gartenkeramik und Geschirr. Dabei formt sie einen Großteil ihrer Arbeiten nicht auf der Töpferscheibe, sondern gestaltet diese mit klassischen Arbeitsmitteln der Töpfer wie Messer, Gabel, Winkel, Lineal, Schwamm und Gipsformen. Ob große Figuren für den Garten, ob Vögel, Tafeln, Simone Schleichers kunsthandwerkliche Arbeiten mit dem ältesten Werkstoff der Menschheit, dem Ton, sind von enormer Vielfalt.

„Es ist immer wieder erstaunlich, was aus so einem unscheinbaren Klumpen Ton werden kann und wie spannend es auch nach all den Jahren ist, die eigenen Arbeiten in den Brennofen zu stellen und dann geduldig warten zu müssen, bis der Ofen endlich weit genug heruntergekühlt ist. Dann erst kann man ihn öffnen und sehen, wie die Arbeiten geworden sind“, betonte Simone Schleicher.

Zu ihrer künstlerischen Tätigkeit gehört seit 2015 auch ein Lehrauftrag der Universität Vechta. Sie „möchte die Freude an der Arbeit mit dem Werkstoff Ton, dem künstlerisch eine Seele eingehaucht werden muss, nicht nur an Studenten, sondern an jegliche Interessierte in jedem Alter weitergeben“, erklärte Thom. Ganz in diesem Sinne äußerte sich die Künstlerin selbst: „Ich möchte die Welt ein bisschen bunter machen“. Zu sehen ist die Ausstellung noch bis zum 15. März.