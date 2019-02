Haselünne. Helmut Melbaum hat sich neben seiner beruflichen Tätigkeit auch als Schafzüchter einen Namen gemacht und ist zweimal als Bundessieger ausgezeichnet worden. Die Stadt Haselünne hat ihn und seine Frau Ursula deshalb gebeten, sich in das Goldene Buch der Stadt einzutragen.

In dem dicken Wälzer haben die beiden Flechumer nun einen Ehrenplatz – so wie vor ihnen schon Minister, spätere Bundeskanzler oder bekannte Sportgrößen. Die Melbaums züchten seit rund 20 Jahren Schafe und hatten 2010 zunächst mit Bentheimer Landschafen und 2018 dann mit Ostfriesischen Milchschafen den Bundessiegertitel für die beste Sammlung erhalten, also für eine kleine Schaffamilie, die so gut den Zuchtzielen ihrer Rasse entsprach, dass sie im Wettbewerb ganz oben landete.

Für Haselünnes Bürgermeister Werner Schräer war das Anlass genug, das Ehepaar Melbaum ins Rathaus einzuladen. Eigentlich gehört auch Sohn Torben Melbaum dazu – er kümmert sich ebenfalls um die Schafe, war aber beruflich verhindert.

Gemeinsam mit Franz Wekenborg vom Fachbereich Bürgerservice und Ordnung, Andreas Walburg (Vorsitzender des Ausschusses für Familie und Ehrenamt), dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der CDU Haselünne, Günter Peters sowie dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Rolf Hopster gratulierte Schräer dem Ehepaar Melbaum und dankte für deren nachhaltiges Hobby und dafür, Haselünne in der Welt der Schafzüchter bekannt gemacht zu haben.

Helmut Melbaum berichtete von den Anfängen seiner Zucht. Als gebürtiger Hesse war er 1985 ins Emsland gekommen und arbeitet seitdem als leitender Stationstierarzt auf der Masterrind-Besamungsstation in Haselünne. Hauptberuflich ist er also mit größeren Tieren beschäftigt als mit Schafen. „Aber auf dem elterlichen Hof hatten wir damals auch Schafe“, sagte Melbaum, „und nachdem wir 1998 in Flechum ein Bauernhaus samt zwei Hektar Land gekauft hatten, lagen Schafe als Rasenmäher nahe“.

Höchstes Niveau

Mit Bentheimer Landschafen fing die Familie an und brachte die Herde schnell auf höchstes züchterisches Niveau. Der Lohn: 2010 wurden Melbaums mit den Bentheimern auf der Grünen Woche in Berlin erstmals Bundessieger. Im Vergleichswettbewerb einer Bundesschau geht es den Züchtern darum, möglichst ausgeglichene und dem Zuchtstandard entsprechende Tiere vorzustellen. Jahrelange Vorarbeit mit gezielter Anpaarung, Auswahl und Pflege der Tiere ist notwendig, um irgendwann einmal ganz vorne zu stehen.

Zweimal Bundessieger

Das Ungewöhnliche: Familie Melbaum ist das acht Jahre später mit einer anderen Rasse, nämlich den Ostfriesischen Milchschafen, noch einmal gelungen. Zur zweiten Rasse war Helmut Melbaum durch einen Zufall gekommen, weil er sich eine Zeit lang um den Bestand eines Studienkollegen kümmerte und der ihm zum Dank einige Milchschafe schenkte.

Bereut hat Melbaum den eher ungewöhnlichen Schritt zu einer zweiten Rasse nie. Denn zwar haben die Bentheimer aufgrund ihrer Genügsamkeit Vorteile auf ertragsschwachen Standorten. Hat man aber genügend Futter für seine Milchschafe übrig, erzielen sie hohe Leistungen und Zunahmen und sind weltweit beliebt. Entsprechend gut lassen sich Zuchttiere aus dem Betrieb Melbaum verkaufen.

So haben Züchter aus Weser-Ems im vergangenen Jahr 87 Zuchtböcke und 263 Zuchtschafe in sechs verschiedene Länder exportiert – unter anderem nach Slowenien, in die Niederlande, nach Polen, Estland und Russland. Milchschafe gingen auch per Flugzeug nach Israel, Anfragen gibt es aus der Türkei und China.

Gemolken werden die Melbaum’schen Milchschafe übrigens nicht – in weitem Umkreis gibt es keine Molkerei, die Schafmilch verarbeiten würde. Nur für die notwendigen Zuchtleistungsprüfungen wird die Milchproduktion getestet. Ansonsten dürfen die Lämmer die Muttermilch verwerten.