Haselünne. Polizeikommissarin Sina Selter vom Präventionsteam des Polizeikommissariats Meppen hat vor Mitgliedern des Sozialverbandes Deutschland, Ortsverband Helte-Bokeloh, in der Gaststätte Vennemann in Lehrte zum Thema „Sicher mit dem E-Bike“ referiert.

Eingangs unterschied die Polizeikommissarin die drei unter dem Sammelbegriff „E-Bike“ geführten Zweiräder. Das Pedelec, das im Volksmund einfach als „E-Bike“ bezeichnet werde, komme bei der rechtlichen Einstufung dem Fahrrad am nächsten. Das S-Pedelec und das E-Bike entsprächen rechtlich einem Kleinkraftrad. Eine Abfrage Selters unter den Zuhörern machte deutlich, dass zahlreiche SoVD-Mitglieder ein E-Bike nutzen.

Während das S-Pedelec nur auf der Straße und das E-Bike außerorts auf der Straße und innerorts auf dem Radweg genutzt werden darf, kann das Pedelec überall dort genutzt werden, wo auch das Radfahren erlaubt sei, erklärte Selter. Darüber hinaus benötige der Nutzer für S-Pedelecs und E-Bikes einen Führerschein oder eine Prüfbescheinigung, dazu eine Betriebserlaubnis, ein Versicherungskennzeichen und einen Helm. Für Pedelecs werde natürlich ein Helm empfohlen, machte Selter deutlich.

Anstieg um 20 Prozent

Die Zahl der Nutzer von E-Bikes steige immer weiter, machte die Referentin deutlich. So wurden im Jahr 2017 etwa 720.000 Modelle verkauft, was einen Anstieg um gut 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeute. In der Folge stiegen auch die Unfälle, an denen E-Bikes beteiligt seien. Dies belegte die Polizeikommissarin mit Unfallzahlen für den Altkreis Meppen. Während es im Jahr 2016 insgesamt 178 Unfälle mit Fahrrädern (171) und Pedelecs (7) gab, erhöhte sich der Anteil an verunfallten Pedelecs auf 17. Die Zahl der Fahrradunfälle sei auf 151 gesunken (Gesamt 168).

Als mögliche Gefahren für Unfälle mit oftmals leicht- bis schwer verletzten Pedelec-Fahrern nannte Sina Selter durch den Pkw-Fahrer falsch eingeschätzte Geschwindigkeiten bei Abbiegevorgängen, fehlende Helme und Mängel an Bremsen und Akku. Als Tipps für ein sicheres Verhalten empfahl die Polizeikommissarin das veränderte Fahrgefühl der Pedelecs zu beachten, sich sichtbar zu machen, einen Helm zu tragen, ein verkehrssicheres Pedelec zu nutzen und bei Abbiegen in Blickkontakt zu dem Autofahrer zu treten.

Ferner sei die Nutzung eines Handys verboten und stelle eine Ordnungswidrigkeit mit entsprechendem Bußgeld dar. Auch sei es sinnvoll, die eigene Fitness zu fördern, Bewegung zu trainieren und regelmäßige Gesundheitschecks und Sehtests zu machen. Abschließend verwies die Referentin auf entsprechende Fahrradseminare der Verkehrswacht in Meppen.

„Eine Erfolgsgeschichte“

Der Vorsitzende des Sozialverbandes Deutschland, Ortsverband Helte-Bokeloh, Alfons Deters, gab im weiteren Verlauf der Versammlung den Mitgliedern einen detaillierten Jahresrückblick. Ferner wies er auf anstehende Veranstaltungen und Fahrten des Ortsverbandes und des Kreisverbandes hin.

Hermann Schwindeler vom Kreisverband Emsland dankte den Mitgliedern für ihren Einsatz. Besonders erwähnte er den Vorstand des Ortsverbandes. „Die SoVD-Ortsverbände helfen denen, die Hilfe brauchen“, machte Schwindeler deutlich. Sie sorgten dafür, dass „Solidarität und Miteinander“ gelebt würden. Den Sozialverband Deutschland nannte Schwindeler eine „Erfolgsgeschichte“.

Alfons Deters und Hermann Schwindeler ehrten Rosalia Behrens und Günter Bühlen für die zehnjährige Mitgliedschaft im Sozialverband. Anna Harkers gehört dem Sozialverband bereits 25 Jahre und Wilfried Sussyk 40 Jahre an. Seit fünf Jahren ist Revisorin Elfriede Hoying im Vorstand des Ortsverbandes Helte-Bokeloh, der stellvertretende Vorsitzende Reinhard Struckmann und Schatzmeister Christoph Eggern seit 15 Jahren. Alle Geehrten erhielten Urkunden und Ehrennadeln.