Haselünne. Das Kreisgymnasium St. Ursula hat den Bezirksentscheid der Handballerinnen ausgerichtet. Die Teams kamen aus ganz Nordwestdeutschland.

Zuvor hatten sich sowohl beiden Mädchen-Mannschaften der Schule sowohl in Wettkampfklasse III als auch in der Wettkampfklasse IV mit ihren Trainern Jan Sandbrink und Torsten Strotmann souverän auf Kreisebene beim Wettbewerb „ Jugend trainiert für Olympia “ gegen die anderen Teilnehmerschulen durchgesetzt. Angetreten waren neben den beiden Teams des Haselünner Gymnasiums (KGH) auch Mannschaften aus Oldenburg, Rastede, Norden, Lohne, Melle, Damme sowie von Norderney, welches die längste Anreise in die Korn- und Hansestadt zu bewältigen hatte.

In mehreren packenden und hart umkämpften Spielen setzten sich am Ende einer Pressemitteilung zufolge die Schulmannschaften aus Lohne und Melle in ihrer jeweiligen Wettkampfklasse durch und erreichten damit die Austragungen auf Regionalebene.

Schulleiter Norbert Schlee-Schüler dankte den Organisatoren der Fachgruppe Sport des Kreisgymnasiums sowie den unterstützenden Eltern, die durch den Verkauf von Getränken und Kuchen mehrere hundert Euro für die gemeinsame Schulfahrt des Kreisgymnasiums nach Rom im Jahr 2020 erwirtschaftet hatten, für die gelungene Organisation des Turniers und lobte den durchgehend fairen Wettkampf um die begehrten Titelplätze.