Haselünne. Die Haselünner Filiale der Oldenburgischen Landesbank (OLB) präsentiert sich ihren Kunden in neuem Ambiente. Die Bank ist von der Neustadtstraße rund 200 Meter weiter an die Adresse „Am Wasserturm 1“ gezogen.

„Durch die Modernisierung können wir Beratungskomfort und Service für unsere Kunden um gefühlt 100 Prozent erhöhen“, sagt Werner Hunfeld, Leiter der OLB-Filialen in Haselünne und Herzlake. „Denn der Fokus liegt klar auf den persönlichen Kontakt zu unseren Kunden, und das in optimaler räumlicher Umgebung“, so Hunfeld weiter. Dafür sei eine klare Raumstruktur geschaffen worden. Für Beratungsgespräche stünden modern eingerichtete Besprechungsräume mit einem Höchstmaß an Diskretion zur Verfügung.

Große Bildschirme

Große Bildschirme an den Wänden zeigen – für die Kunden und die Kundenbetreuer gleichermaßen gut erkennbar – Bilder, Präsentationen oder andere für das Beratungsgespräch relevante Informationen an. „So wird der Filialbesuch schon zum Erlebnis“, sagt Hunfeld.

Gemeinsam mit den Kundenbetreuerinnen Lydia Focks, Gabriele Timpe, Dorothea Kux und Hedwig Wellinghof konnten sich Hunfeld und Ludger Pott, Mitglied der OLB-Geschäftsleitung, am ersten Tag in den neuen Räumlichkeiten über die positiven Rückmeldungen der Kunden freuen. Pott hatte zuvor den „Haustürschlüssel“ symbolisch an den Filialleiter übergeben. „Eine moderne Bank braucht neben ansprechenden Filialen ein adäquates Multikanalangebot, da immer mehr Kunden für ihre Transaktionen zunehmend das Internet nutzen“, so Pott. Gleichwohl bleibe der Berater auch im digitalen Zeitalter die wichtigste Verbindung zum Kunden und darauf habe sich die OLB „noch stärker als bisher“, eingestellt.