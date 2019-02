Haselünne. In der Nähe von Haselünne könnten zwei Wölfe heimisch geworden sein. Diese Vermutung legen Bilder auf einer Wildkamera nahe, die im „Marlemoor“ installiert ist. Auf einem sind gleich zwei der Wildtiere zu sehen.

Eine Wildkamera hat zwei Wölfe im „Marlemoor“ bei Haselünne im Bild erfasst

Pächter des Reviers ist Gregor Heller aus Haselünne

Er berichtet von vermehrten Sichtungen in 2018/2019

Pächter des städtischen Reviers ist Gregor Heller aus Haselünne. Er habe, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet, einen Wolf „immer wieder mal seit 2016“ auf Fotos der Kamera gehabt, in den letzten Wochen regelmäßig. Der Jäger schließt nicht aus, dass der oder die beiden Wölfe in dem 200 Hektar großen Kiefernwald, der sich Richtung Lähden erstreckt, sesshaft geworden sind. „Es könnte mit dem großen Moorbrand auf dem Gelände der Wehrtechnischen Dienststelle in Meppen zusammenhängen, dass das Tier bzw. die Tiere von dort ihren Standort gewechselt haben.“

Weniger Rehsprünge

Belegt sei das bisher natürlich nicht. Es spreche aber einiges dafür. Unter anderem seien auf der Wildkamera mit vermehrtem Auftreten des Wolfes bzw. der Wölfe immer weniger Rehsprünge zu sehen. „Die kamen früher deutlich häufiger vor. Das ist ein Zeichen, dass das Wild auf der Flucht ist.“ Noch in der vergangenen Woche habe Heller dokumentiert, „wie der Wolf ein Reh gerissen hat“. Die Fotos, die ihm die Kamera regelmäßig automatisch zusendet, leitet er an das Wolfsmonitoring der Landesjägerschaft in Hannover weiter.

Zuletzt machte Hellers Wildkamera Wolffotos in der Nacht von Samstag auf Sonntag und von Montag auf Dienstag. Meist sei das bzw. seien die Wildtiere um Mitternacht aktiv. Vermehrte Sichtungen beobachtet der Haselünner vermehrt seit 2018/2019.

Beliebter Spazierwald

Das „Marlemoor“ gilt als bei Spaziergängern beliebter Spazierwald. „Hier sind auch viele mit Hunden unterwegs.“ Ihnen rät Heller, ihre Vierbeiner unbedingt anzuleinen und in der Dämmerung bzw. im Dunkeln den Wald zu meiden. „Man geht schon als Jäger abends mit einem unguten Gefühl vom Hochsitz“, räumt der 66-Jährige ein. Es gebe einfach keine Erfahrungswerte, „wie man sich richtig verhält, sollte man einem Wolf begegnen“.

Keine Angst

Angst vor dem Wolf hat Heller nicht. Es sei allerdings schon besorgniserregend, „dass er sich in einer stark bewohnten Gegend ansiedelt“. Das „Marlemoor“ ist Luftlinie maximal drei Kilometer vom Wohngebiet Distelweide entfernt. Von dort gesehen erstreckt sich das Revier Richtung Nord-Ost. Unweit der Distelweide kam es, wie berichtet, zu einem Riss von Heidschnucken. Der Zwischenfall ereignete sich in der Nacht zum ersten Weihnachtstag auf einer Beweidung an der Hase zwischen Wachholderhain und Distelweide, wo sich etwa 100 Heidschnucken aufhielten. Der Schäfer fand seinerzeit, nachdem er morgens gegen 4 Uhr telefonisch informiert worden war, drei tote Schnucken in der Hase bzw. eine an deren Ufer. Ein weiteres verletztes Tier wurde lebend aus dem Wasser geborgen. Die Herde wurde durch den Wolf derartig in Panik versetzt, dass sie die länglich zur Hase verlaufenden mobilen Elektrozäune durchbrach und zum Teil in das Wohngebiet Distelweide lief.

DNA-Proben

Die damals gezogenen DNA-Proben wurden zum Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) geschickt, das im Besitz der Weidefläche ist. Die Proben bestätigten: Es handelte sich um einen Wolfsriss. Ein solcher ist auch im Fall eines in Lähden getöteten Damtiers nicht unwahrscheinlich. Es wurde in seinem Gehege getötet. Wie der dortige Jagdpächter im Januar gegenüber unserer Redaktion erklärte, hatte vermutlich ein Wolf versucht, sich unter dem Zaun hindurch in das Gehege zu graben. Als dies nicht gelang, sei er offenbar durch eine Lücke gesprungen, die sich zwischen dem 1,20 Meter hohen Knotengeflecht und einigen darüber befindlichen weiteren Stacheldrähten auftat. Darin gefundene Tierhaare legten das ebenfalls nahe. Die Jäger dokumentierten den Fall dokumentiert und meldeten ihn einem Wolfsberater gemeldet. Die Untersuchung läuft.

Anzeige Anzeige

Gregor Heller geht davon aus, dass es sich bei den Reißern des Damtiers in Lähden um den oder die im „Marlemoor“ fotografierten Wolf bzw. Wölfe handelt. Sollten sich tatsächlich, mehrere der Wildtiere unweit der „gut bewohnten Gegend“ aufhalten, sieht der Haselünner, der selbst in der Distelweide wohnt, darin auf Dauer „durchaus ein Problem. „ Es sei nicht auszuschließen, „dass ein Mensch zu Schaden kommt“.

„Wir sind auch Naturschützer“

Der Jäger möchte keine emotionale und einseitig geführte Diskussion zum Thema Wolf vom Zaun brechen. „Wir sind ja auch Naturschützer und genießen die Natur, zu der Wolf bei uns jetzt dazugehört.“ Es stelle sich allerdings schon die Frage, „wie sich das weiterentwickelt“. Auch anhand der Aufnahmen seiner Wildkamera stelle er fest, dass sich die natürliche Population vor dem Wildtier aus dem Revier zurückziehe und damit dessen „Buffet“ kleiner werde. Schwinde der Wildbestand, müsse man davon ausgehen, dass der Wolf vermehrt auf Nutztiere gehen werde.

Für die gesamte Bevölkerung sei das eine Entwicklung, „die man beobachten sollte“. Die Politik sei gefordert, „vernünftige Rahmenbedingungen für den Umgang mit dem Wolf zu schaffen“. Dazu gehörten – so oder so –auch verlässliche Gesetze, „die klar vorgeben, wie mit dem Wolf umzugehen ist“.

Waldreicher Naturraum

Die Stadt Haselünne ist unter anderem Eigentümerin eines Eigenjagdbezirkes an der Lähdener Straße südlich der Straße „ Grüner Weg“, der im wesentlichen durch Waldbestand gekennzeichnet ist. Dieser Bereich ist südlich und westlich bis zur Ortslage Hülsen durch großflächige private Waldflächen geprägt, die zusammenhängend von Westerlohmühlen über den Haidort und dem Buschfeld in Hülsen bis zur Feldstraße in der Ortschaft Eltern östlich der Lähdener Straße einen relativ großen waldreichen Naturraum darstellen.

Es gebe derzeit, so Bürgermeister Werner Schräer auf Anfrage unserer Redaktion, „keine verlässliche Datenlage, dass sich in diesem Bereich dauerhaft ein Wolf niedergelassen hat“. Bekannt sei aber, „dass es verschiedentlich Wolfssichtungen gegeben hat, die auch durch zum Beispiel Wildkameras dokumentiert sind.“ Aktuell könne nicht davon ausgegangen werden, „dass sich dort tatsächlich ein Wolf stetig aufhält.“ Allerdings gebe es auch im weiteren Gebiet der Stadt Haselünne verschiedentlich Wolfssichtungen und zwischenzeitlich eben auch den amtlich bestätigten Wolfsriss.

Verweis auf gesetzliche Regelungen

Die Stadt Haselünne verweist auf die bestehenden gesetzlichen Regelungen, „nach denen dem Wolf ein besonderer Schutzstatus gegeben ist und dadurch Halter insbesondere zum Schutz der Nutztiere geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen haben.“

Mehrere Risse durch Wolf

Im Raum Herzlake/Haselünne hat es in den vergangenen Monaten mehrere mutmaßliche oder nachgewiesene Wolfsübergriffe auf Nutztiere gegeben.

Am 30. Oktober war nachweislich ein Wolf für den Tod zweier Schafe verantwortlich, am 25. Dezember ist ein Wolf in Haselünne für den Tod dreier Heidschnucken und den Ausbruch der Herde verantwortlich. Im Fall des getöteten Damtiers in einem Gehege in Lähden steht das Ergebnis der Untersuchung von Genproben noch aus. cw