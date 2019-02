Haselünne. Im Fall dreier getöteter und einer verletzten Heidschnucke im Bereich der Distelweide in Haselünne ist der Nachweis erbracht, dass sie von einem Wolf angefallen wurden. Während einer Umfrage im nahegelegenen Baugebiet äußerten sich Anwohner zum aktuellen Thema.

Die Bewohner des anliegenden Baugebiets Distelweide haben gemischte Gefühle gegenüber dem Verhalten des Raubtiers. Der Haselünner Hans Schmidt fühlt sich nicht bedroht oder eingeschränkt durch die Präsenz des Wolfes. „Der Wolf fällt nur andere Tiere an. Ich selber habe Kinder, mach mir aber keine großen Sorgen, dass unserer Familie etwas zustoßen könnte“, sagt Schmidt. Eher werde der Wolf von einem Auto angefahren, als dass er einen Menschen anfiele. „Hätte der Wolf weißen Schaum vor dem Mund, wäre die Situation eine etwas andere“, erklärt der Haselünner lachend. (Weiterlesen: DNA-Beweis: Wolf riss Heidschnucken in Haselünne)

Keine Angst aber Besorgnis

In naher Zukunft macht sich Gregor Heller ebenfalls keine großen Sorgen aufgrund des Wolfes. Der Jäger habe den Wolf schon das eine oder andere Mal selbst gesehen und das Tier auf der Kamera festgehalten. „Noch in dieser Woche konnte ich dokumentieren, wie der Wolf ein Reh gerissen hat“, berichtet der Haselünner. „Angst habe ich vor dem Wolf nicht, aber ich finde es besorgniserregend, dass sich der Wolf in einer stark bewohnten Gegend ansiedelt“, so Heller weiter. Sollten sich mehrere Wölfe in einer solch gut bewohnten Gegend aufhalten, könne der Jäger nicht ausschließen, dass ein Mensch durch den Wolf zu Schaden käme.

Gedanken um Familien

Diese Situation hält auch die Anwohnerin der Distelweide, Ingrid Fedtke, für besorgniserregend. Für sie persönlich sehe die Haselünnerin keine Gefahr, allerdings „mache ich mir Gedanken, um die Kinder der ganzen jungen Familien in dieser Gegend.“ Sollte der Fall eintreten, dass ein Wolf auf ein Kind trifft, sei Ingrid Fedtke sich nicht sicher, „ob der Wolf da zwischen Mensch und Tier unterscheidet. Es geht immer so lange alles gut, bis etwas passiert.“

Haselünnes Bürgermeister Werner Schräer bittet die Bürger, „den Wolf, der auch bei uns als Wildtier heimisch wird, zu akzeptieren“. Er rät dazu, sich insbesondere in einsam gelegenen Bereichen möglichst nicht alleine aufzuhalten „und keine unnötigen Reize zu senden“. Dazu gehöre es, auch im Wald Hunde anzuleinen. Wer in der Dämmerung oder Dunkelheit unterwegs ist, sollte eine Taschenlampe dabeihaben, um im Fall einer Begegnung mit dem Wolf „Lichtsignale zur Abschreckung zu senden“. Schräer hofft, dass niemand in Panik verfalle, zumal zum Beispiel bisher ungeklärt sei, ob es sich bei dem Wolf um ein Einzel- oder Rudeltier handle.

Wie berichtet, kam es zu dem Zwischenfall in der Nacht zum ersten Weihnachtstag auf einer Beweidung an der Hase zwischen Wachholderhain und Distelweide, wo sich etwa 100 Heidschnucken aufhielten. Der Schäfer fand seinerzeit, nachdem er morgens gegen 4 Uhr telefonisch informiert worden war, drei tote Schnucken in der Hase bzw. eine an deren Ufer. Ein weiteres verletztes Tier wurde lebend aus dem Wasser geborgen. Die Herde wurde durch den Wolf derartig in Panik versetzt, dass sie die länglich zur Hase verlaufenden mobilen Elektrozäune durchbrachen und zum Teil in das Wohngebiet Distelweide liefen.