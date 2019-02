Haselünne. 35 Jahre ist es her, dass die Haselünner Rathaus-Galerie ins Leben gerufen wurde. 221 Ausstellungen wurden seitdem in dem Verwaltungsgebäude durchgeführt. Im laufenden Jahr gibt es unter anderem Schauen von Peter Schulte (Foto) und Klaus Streeck (Malerei).

Rückblende. Das neue Haselünner Rathaus wird am 26. August 1983 feierlich eingeweiht. Für dessen Foyer schafft Elisabeth Mödden aus Lohe das Haselünner Stadtrelief. Es zeigt die Stadt mit den erst wenige Jahre zuvor im Rahmen der Gebietsreform erweiterten Ortschaften. Das Kunstwerk ist ein Hingucker, der oft auch für offizielle Fotos als Hintergrund genutzt wird.

Nicht zuletzt Möddens Relief animierte den damaligen Stadtdirektor Heinz Möllering, eine Rathaus-Galerie zu schaffen. Schließlich sei das Gebäude als Haus des Bürgers eins für die Bürger. Die Galerie wurde mit einer Ausstellung des Nordhorner Künstlers Werner Diener 1984 eröffnet.

Dekorative Raumgestaltung

Bereits bei der Planung des neuen Verwaltungsgebäudes am Krummen Dreh legten der Rat als Bauherr, an der Spitze Bürgermeister Friedrich Berentzen, und Architekt Krieger aus Nordhorn Wert auf ansprechende, funktionsgerechte, aber auch dekorative Raumgestaltung. Kernpunkt ist der Ratssaal mit seinem runden Tisch für die Ratssitzungen. Einladend und hell wurde das Foyer gestaltet. Es bot sich geradezu für Ausstellungen an.

Grundgedanke der Rathaus-Galerie ist es von jeher, den Haselünner Bürgern Ausstellungen interessanter, bekannter, auch nicht oder noch nicht so bekannter Künstler zu bieten. Gleichzeitig sollen sich Haselünner Vereine, Verbände, Gruppen, aber auch Einzelne im Rathaus im Rahmen einer Ausstellung vorstellen können.

Zusammenarbeit mit Kunstkreis

Gerade in den ersten Jahren wurde intensiv mit dem Meppener Kunstkreis zunächst mit Jürgen Steinemann, dann mit Dietmar Hasse zusammengearbeitet. Auch die Kunstschule Haselünne der Meppener Kunstschule mit Susanne Rogalla-Kenkel stellte mehrfach im Rathaus aus. Anregungen von außen waren und sind immer willkommen.

Große Bandbreite

Im Laufe der Jahre wuchs die Liste der Ausstellungen beträchtlich. Von den Haselünner Künstlern präsentierten vor allem Elisabeth Mödden und Adolf Heydt immer wieder ihre Werke. Legendär ist die Zusammenarbeit mit der Lingener Künstlerin Hannah Nauhaus.

Anzeige Anzeige

Ausstellungen der Haselünner Fotofreunde, Präsentationen im Rahmen der Städtepartnerschaft Elburg-Haselünne, der Kolpingfamilie Haselünne, der Freiwilligen Feuerwehr, von Haselünner Schulen, der Kindergärten, der Eisenbahnfreunde oder auch die Präsentation der Haselünner Briefmarkensammlung von Franz Kladde verdeutlichen die große Bandbreite der Schauen im Rathaus.

Flyer und Kataloge

Seit Bestehen bis 2014 betreute Bernd Herbers, heute Erster Stadtrat im Ruhestand, die Rathaus-Galerie. Ihm folgte Jürgen Thom, der sich schon viele Jahre vorher hier engagierte und die Akquise der Künstler innehat. Der Rat stellt jährlich 3000 Euro im Etat für die Galerie zur Verfügung. „Dafür kaufen wir hin und wieder Kunstwerke und erstellen unter anderem Flyer und Kataloge, von denen wir den Künstlern einige zur eigenen Verwendung zur Verfügung stellen“, so Thom. Er arbeitet unter anderem mit Fachbereichsleiterin Julia Dohle von der Stadtverwaltung bei der Gestaltung des Ausstellungsprogramms eng zusammen.

Haselünner Ausstellungen

Um die Schwerpunkte der einzelnen Ausstellungen von Berufskünstlern und „Laien“ deutlich zu machen, firmieren die Kunstausstellungen unter der Bezeichnung Rathaus-Galerie und die anderen unter Haselünner Ausstellungen. Sie wurden unter anderem vom früheren Studiendirektor Dietmar Gotzhein unter anderem mit Werken von Tisa von der Schulenburg initiiert.

Was sich im Laufe der Jahre in Sachen Ausstellungen im Haselünner Rathaus entwickelt hat, bezeichnet Bürgermeister Werner Schräer als „feinen, aber wesentlichen Teil unserer Kulturlandschaft“. Dank des großen ehrenamtlichen Engagements und der Sachkenntnis der an der Organisation der Schauen Beteiligten gelinge es, national ansässige wie international tätige Künstler zu werben.

Fotos von Peter Schulte

Im laufenden Jahr sind das nach der gerade begonnenen Schau mit Artland-Töpferei von Simone Schleicher ab dem 12. April Fotografien des in Haselünne aufgewachsenen und in Hamburg wirkenden Peter Schulte ab 14. August Malereien, Grafik und Illustration von Maria Stratmann aus Lindern sowie im Oktober Malereien unter dem Motto „Durch die Zeiten“ von Klaus Streeck aus Meppen.