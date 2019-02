Lebendige Kulturszene in Haselünne

Haselünne. Die Kulturszene in und um Haselünne ist lebendig und kreativ. Die Stadt präsentiert und bringt sie durch Ausstellungen im Rathaus einer breiteren Öffentlichkeit nahe. Die Mischung mit Sonderschauen im Rahmen der Rathaus-Galerie hat sich über Jahrzehnte bewährt. Ein Kommentar.

Der Querschnitt ist so vielfältig wie die Bandbreite des Schaffens der Künstler. Malereien, Grafiken, Bildhauereien, Fotos und mehr werden gezeigt. Professionell und teilweise international wirkende Schaffende können ihre Werke hier ebenso dem Publikum präsentieren wie ambitionierte Laien. Das große Foyer im Haselünner Rathaus wie auch die Wände der Galerie im oberen Bereich bieten den idealen Raum für die Darstellung.

Die Haselünner Rathaus-Galerie ist ein Forum für die Würdigung von Künstlern unterschiedlichster Couleur. Es könnte als ein Fixpunkt Bestandteil eines sehenswerten Kunstpfads werden, der künftig zum Beispiel bei Stadtführungen einbezogen wird. Ausgehend von hier und den Skulpturen am Krummen Dreh bzw. am Markt Richtung Hasebrücke und See gibt es für Touristen,aber auch Einheimische eine Menge Kunst zu entdecken.