Haselünne. Einen spannenden Einblick in den Umgang mit sozialen Netzwerken und deren Vor- und Nachteile hat Kristine Honig im EWE ServicePunkt in Haselünne geboten.

Referentin Kristine Honig, die ihren Vortrag auf Einladung des Versorgungsunternehmens EWE hielt, machte deutlich, dass sie einige Bedenken gegenüber den sozialen Netzwerken für übertrieben halte. Die Marketing- und Social-Media-Expertin erklärte, sie habe kein Problem damit, sich selbst und ihre Arbeit in den sozialen Netzwerken zu präsentieren. Dazu nutze sie ganz selbstverständlich Facebook, Instagram, Twitter und ihrem eigenen Blog. Die Arbeit mit den gängigen Social-Media-Portalen sei für sie selbstverständlich. Sie zeigte aber auch Verständnis für bestehende Unsicherheiten. Kritikpunkte, etwa wenn es um den Umgang von Facebook mit den Daten seiner Kunden geht, seien vollkommen berechtigt.

Es geht immer um Austausch

Zum Einstieg in die Welt der digitalen Kommunikation und Interaktion wählte Honig mit Facebook den Klassiker der sozialen Netzwerke. „Beim Thema Social Media geht es immer um den Austausch miteinander“, so Honig. Facebook biete hier viele Möglichkeiten. Dazu gehöre die Kommunikation mit Freunden, die beispielsweise weit entfernt wohnen. Das soziale Netzwerk ermögliche Interaktionen in Gruppen, die interessante Themen diskutieren oder auch Informationen bieten. Es gebe aber auch die negative Seite von Facebook. So nutze das Unternehmen die Daten der Kunden, um gezielt Werbung einzublenden und gebe diese Daten an Unternehmen weiter, die diese dann zu Werbezwecken nutzen. „So kriegen wir viel Schrott mitgeteilt, der uns eigentlich nicht interessiert“, sagte die Referentin. Zudem berge ein leichtfertiger Umgang mit Facebook die Gefahr, dass ungewollt private und kompromittierende Bilder und Inhalte in die Öffentlichkeit gelangen. „Sie müssen sich darüber im Klaren sein, welche Inhalte Sie auf Facebook teilen und posten. Das gilt vor allem für sehr private Dinge“, sagte Honig. Hier helfe, die Einstellungen des eigenen Facebook-Accounts richtig vorzunehmen, riet die Expertin. „Sie bestimmen, was für die Öffentlichkeit zugänglich ist und was nur ausgewählte Personen sehen dürfen“, so die Referentin.

Google lernt uns kennen

Bei der Internetsuchmaschine Google gebe es, ähnlich wie bei Facebook, Bedenken hinsichtlich der Datennutzung. „Google lernt uns schnell extrem gut kennen“, so Honig. Allerdings biete Google Vorteile. So seien die Resultate bei der Suche im Internet in der Regel gut und vielfältig. Zudem habe Google eine übersichtliche Darstellung der Suchergebnisse. Eine Alternative biete DuckDuckGo. Diese Suchmaschine werbe damit, das Nutzerverhalten nicht zu verfolgen und an Dritte weiterzugeben. Honig gab zudem Tipps, wie sich Suchergebnisse verbessern lassen, indem man etwa ungewollte Schlagworte mit einem Minuszeichen versieht, die dann nicht mehr angezeigt werden.

Buntes Instagram

Mit Instagram und Twitter ging Honig auf weitere soziale Netzwerke ein. Instagram sei vornehmlich ein Portal für den Austausch von kurzen Nachrichten und vor allem von Fotos, das insbesondere junge Nutzer anspreche. Die App sei für das Handy konzipiert. „Instagram ist bunt und es gibt tolle Möglichkeiten, um sich über Fotos auszutauschen. Man kann beispielsweise Informationen und Eindrücke über den nächsten Urlaubsort erhalten oder nachschauen, ob sich ein Besuch in einem Restaurant lohnt, wenn dazu Fotos existieren“, erklärte Honig. Eltern sollten auch bei Instagram ihre Kinder vor unbedarftem Nutzerverhalten warnen, meint die Expertin. Der Kurznachrichtendienst Twitter habe im Vergleich zu Facebook oder Instagram deutlich weniger Nutzer. „Bei Twitter geht es vornehmlich um das Versenden kurzer Textnachrichten“, so die Referentin. „Wenn Sie sich für politische oder gesellschaftliche Themen interessieren, ist Twitter sehr spannend.“