Haselünne. Der in Haselünne-Andrup beheimatete Sportverein Polle kann mit einem Landkreis-Zuschuss für die geplante Erweiterung des Umkleidegebäudes rechnen. Einem entsprechenden Antrag hat der Sportausschuss des Kreises Emsland geschlossen zugestimmt.

Der 1988 gegründete SV Polle hat rund 290 Mitglieder und bietet Fußball und Turnen an, wobei gerade die Turnabteilung einen deutlichen Zuwachs verzeichnet. Weil sie deshalb vor allem im Jugendbereich ausgeweitet werden soll, möchte der Verein das bestehende Umkleidegebäude in Andrup um einen Gymnastikraum mit anliegenden Umkleideräumen erweitern. Bisher wich die Turnabteilung für ihre Angebote auf Räume in anderen Ortsteilen aus; der Verein wünscht sich jedoch die Möglichkeit eines näher gelegenen Angebots.

Der Anbau an das bestehende Umkleidegebäude soll im Bereich der alten Tribüne entstehen. Nach deren Abriss wird ein Erweiterungsbau mit Gymnastikraum, zwei Umkleidekabinen mit Duschraum, Toiletten sowie Räumen für Geräte und Regie entstehen. Eine der Toiletten soll dabei behindertengerechten Anforderungen entsprechen.

Entspannung der Situation für Fußballer

Darüber hinaus soll die Heizungsanlage erneuert und für den Anbau erweitert werden. Durch die Erweiterung des Umkleidegebäudes sieht der Verein neben dem Nutzen für die Turnabteilung auch eine Entspannung der Situation für die Fußballer. Bisher gibt es lediglich zwei Umkleidekabinen mit einem Duschraum, die besonders bei Jugendteams mit Mädchen und Jungen schnell ausgelastet sind.

Für die Erweiterung werden Kosten in Höhe von insgesamt rund 216.500 Euro veranschlagt. Da der Landkreis das Vorhaben als förderfähig ansieht, soll ein Zuschuss aus Mitteln der Sportförderung in Höhe von 20 Prozent und damit rund 43.000 Euro gewährt werden. Weitere 43.000 Euro sollen von der Stadt Haselünne kommen; beim Kreissportbund ist eine Finanzspritze in Höhe von rund 75.000 Euro beantragt. Den Rest in Höhe von etwa 55.500 Euro will der Verein aus Eigenmitteln beisteuern. Wie Geschäftsführer Armin Fangmann auf Anfrage unserer Redaktion erklärte, plant der SV Polle, den Anbau in diesem Frühjahr in die Wege zu leiten, sobald die Finanzierung gesichert ist.

Der positive Beschluss des Sportausschusses erging unter dem Vorbehalt, dass der Haushalt 2019 mit entsprechenden Mitteln genehmigt wird.