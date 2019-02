Haselünne. Im Fall dreier getöteter und einer verletzten Heidschnucke im Bereich der Distelweide in Haselünne ist der Nachweis erbracht, dass sie von einem Wolf angefallen wurden. Das teilte eine Sprecherin des niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Wie berichtet, kam es zu dem Zwischenfall in der Nacht zum ersten Weihnachtstag auf einer Beweidung an der Hase zwischen Wachholderhain und Distelweide, wo sich etwa 100 Heidschnucken aufhielten. Der Schäfer fand seinerzeit, nachdem er morgens gegen 4Uhr telefonisch informiert worden war, drei tote Schnucken in der Hase bzw. eine an deren Ufer. Ein weiteres verletztes Tier wurde lebend aus dem Wasser geborgen. Die Herde wurde durch den Wolf derartig in Panik versetzt, dass sie die länglich zur Hase verlaufenden mobilen Elektrozäune durchbrachen und zum Teil in das Wohngebiet Distelweide liefen.

Herde in Panik

Hermann Fehnker, für den Landkreis Emsland zuständiger ehrenamtlicher Wolfsberater in Meppen, ging bereits davon aus, dass es sich bei dem Eindringling weder um einen Hund noch um einen Fuchs gehandelt haben könnte. Aufgrund der Bissverletzungen im Halsbereich einer Heidschnucke und der Tatsache, dass dieser angefressen war, schloss er den Übergriff durch einen Wolf nicht aus.

Tötete Wolf auch Damtier in Lähden?

Die damals gezogenen DNA-Proben wurden zum Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) geschickt, das im Besitz der Weidefläche ist. Die Proben bestätigten: Es handelte sich um einen Wolfsriss. Ein solcher ist auch im Fall eines in Lähden getöteten Damtiers nicht unwahrscheinlich. Die Untersuchung läuft.

Haselünnes Bürgermeister Werner Schräer bittet die Bürger, „den Wolf, der auch bei uns als Wildtier heimisch wird, zu akzeptieren“. Er rät dazu, sich insbesondere in einsam gelegenen Bereichen möglichst nicht alleine aufzuhalten „und keine unnötigen Reize zu senden“. Dazu gehöre es, auch im Wald Hunde anzuleinen. Wer in der Dämmerung oder Dunkelheit unterwegs ist, sollte eine Taschenlampe dabei haben, um im Fall einer Begegnung mit dem Wolf „Lichtsignale zur Abschreckung zu senden“.

Schräer hofft, dass niemand in Panik verfalle, zumal zum Beispiel bisher ungeklärt sei, ob es sich bei dem Wolf um ein Einzel- oder Rudeltier handle.