Lähdener Straße in Haselünne zwischenzeitlich gesperrt

Foto: Thorsten Töller

Haslünne. Zu einem Einsatz an der Lähdener Straße in Haselünne sind am Freitagabend die Feuerwehr und Polizei ausgerückt. Der Grund war ein auf die Fahrbahn ragender Baum.