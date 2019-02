Haselünne. 92 der erforderlichen 150 Unterschriften hat Hannah Vergeld nach eigenem Bekunden bereits zusammen. Die 23-Jährige ist in Haselünne unterwegs, um die notwendige Unterstützung zu bekommen, bei der Bürgermeisterwahl am 26. Mai 2019 antreten zu können.

„Ich habe mir fest vorgenommen, an der Meinungsbildung in meiner Heimatstadt aktiv teilzunehmen“, sagt die junge Frau im Gespräch mit unserer Redaktion. Sie gehört der Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative, „ Die Partei “, an und ist dort seit Oktober 2017 Mitglied sowie seit Mitte 2018 Schatzmeisterin des Bezirksverbandes Weser-Ems Binnen. Bei der Bürgermeisterwahl in Haselünne tritt sie jedoch als Einzelkandidatin an, „da unsere Partei nicht im Rat vertreten ist.“

Attraktiver für junge Menschen gestalten

Vergeld, in Haselünne geboren, macht zurzeit eine Ausbildung als pharmazeutisch-technische Assistentin ( PTA), die sie im Sommer abschließen möchte. Eins ihrer Ziele ist, „dass ich die Stadt gerne attraktiver für junge Menschen gestalten will. Ein Vorbild ist dabei für mich das Jugendzentrum Jam in Meppen.“ Dieser Ort sei eine kulturelle und politische Bildungsstätte, „wie sie gerade in diesen Zeiten so wichtig und zukunftsweisend ist.“ Die 23-Jährige möchte ehrenamtliche Arbeit in diese Richtung fördern, mehr Ressourcen in Freizeitmöglichkeiten investieren und vor allem auch junge Leute aktiv in verschiedene Projekte einbeziehen, „um direkter an unserer Stadt mitzuarbeiten.“

Transparente Verwaltung

Darüber hinaus möchte sich Vergeld infrastrukturellen Themen widmen wie der öffentlichen Verkehrsanbindung Haselünnes sowie der Sanierung diverser Verkehrsbereiche. Auch eine transparente Verwaltung liege ihr am Herzen, „gerade, wenn es beispielsweise um die Sanierung dubioser Scheunen geht.“

Für ihre Kandidatur arbeitet die Haselünnerin seit dem 19. Januar daran, die nötigen 150 Unterstützungsunterschriften zu bekommen, um sich bei der Bürgermeisterwahl kandidieren zu können. Die bisherigen 92 habe sie „binnen weniger Tage „ gesammelt. Das sei sehr positiv, zumal sie noch bis Ende März Zeit habe, die restlichen zu erhalten. „Ich habe durch mein Auftreten viel positives Feedback erfahren und bin begeistert von der Hilfsbereitschaft und Offenheit der Bürger. Ich glaube, es ist für viele motivierend, wenn nicht nur Herr Schräer, sondern auch eine junge, politisch aktive Frau für frischen Wind sorgt“, gibt sich die 23-Jährige selbstbewusst.

Wahlvorschläge bis 8. April möglich

Wahlvorschläge sind in Haselünne bis spätestens zum 8. April 2019 einzureichen. Der Stadtwahlausschuss wird nach der Abgabefrist über die Zulassung eingereichter Wahlvorschläge entscheiden. Die Sitzung des Stadtwahlausschusses findet öffentlich statt.

Für die CDU Haselünne tritt bei der Wahl Bürgermeister Werner Schräer wieder an. Er wurde geschlossen von seiner Partei nominiert.