Klein Berßen. In Klein Berßen ist in der Nacht zu Freitag ein Wohnhaus in Brand geraten.

Zuerst ist nach Angaben der Polizei gegen 1.30 Uhr der Brand zweier Autos in einem Carport gemeldet worden. Die Flammen griffen jedoch schnell auf das Wohnhaus über und zerstörten den Dachstuhl. Die Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen, auch von den Einsatzkräften wurde niemand verletzt.









Als die Freiwillige Feuerwehr Klein Berßen mit 25 Feuerwehrleuten und drei Fahrzeugen im Ginsterweg eintraf, stand das Dach eines größeren massiven Anbaus an einem Wohnhaus sowie ein Holzschuppen in Flammen, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. In dem Anbau waren die Autogarage mit Pkw und eine kleine Werkstatt untergebracht. Es waren größere Mengen Brennholz gestapelt, die in Brand gerieten. Das Feuer drohte auf das Wohnhaus überzugreifen.









Die Einsatzleitung der Feuerwehr Berßen ließ aufgrund des Umfangs des Brandes und der Gefahrenlage sofort die Freiwillige Feuerwehr Sögel nachalarmieren, so dass weitere 35 Feuerwehrleute mit sechs Einsatzfahrzeugen zur Verfügung standen.

Mit vereinten Kräften gelang es, das Wohnhaus zu retten, unter anderem durch Löschangriffe über die Drehleiter.









An der Verbindung zum Anbau kam es zu Beschädigungen am Dach des Wohnhauses. Das Haus ist aufgrund der starken Raucheinwirkung derzeit nicht mehr bewohnbar. Da die Autogarage mit einer Betondecke ausgestattet war, blieb der eingestellte PKW ohne Schaden.









Vor allem durch das brennende Holz kam es zu einer starken Rauchentwicklung, so dass zahlreichen Atemschutztrupps beim Innenangriff und auch im Außenbereich eingesetzt werden mussten.









Der Carport wurde komplett zerstört, das Haus ist unbewohnbar. Gegen 6.15 Uhr dauerte der Einsatz für die Feuerwehrkräfte noch an. Wieso die Autos in dem Carport in Brand gerieten, wird nun von der Polizei ermittelt.