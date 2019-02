Haselünne. Auf einem guten Weg, aber noch nicht am Ende, bezeichnete Berentzen-Vorstand Oliver Schwegmann den Transformationsprozess des Konzerns. Derweil fallen die Jahreszahlen positiv aus.

Es wurde wieder mehr getrunken, sowohl an alkoholischen als auch nicht-alkoholischen Getränken der Berentzen-Gruppe. Entsprechend zufrieden war Oliver Schwegmann, Vorstand der Berenzten-Gruppe, am Dienstag, als er die vorläufigen Zahlen des Haselünner Getränkekonzerns vorstellte. Das hohe zweistellige Wachstum im Bereich der nicht-alkoholischen Getränke schreibt er auch dem warmen Sommer zu. „Da ist es nicht verwunderlich, dass mehr Wasser, aber auch Limos getrunken wurden.“ An der Ergebnisqualität in dem Segment werde man 2019 weiter arbeiten.

Im Transformationsprozess des Konzerns, der in Haselünne rund 200 seiner 500 Mitarbeiter beschäftigt, sieht Schwegmann das Jahr 2018 als eine Art Übergangsjahr. „Wir haben die Bereiche besser untereinander vernetzt. Auf unserem Weg zu einem innovativen Getränkekonzern sind wir ein gutes Stück weitergekommen, abgeschlossen ist der Weg aber noch nicht“, betonte der Vorstand.

Mehr Umsatzdynamik erwartet

Nach einem schwachen Jahresstart 2018 hatte Berentzen seine Umsatzprognose nach unten korrigiert. Letztlich erreichte die Unternehmensgruppe, die knapp 23 Prozent im Ausland erwirtschaftet, ein leichtes Plus gegenüber dem Geschäftsjahr 2017 und wird voraussichtlich mit 162,2 Millionen Euro abschließen. „Beim Umsatz hatten wir uns etwas mehr Dynamik erhofft“, gibt Schwegmann zu.

„Das Jahr 2018 hatte für uns schwierig angefangen. Das Umsatzminus aus dem ersten Quartal haben wir jedoch im Jahresverlauf in ein kleines Plus umwandeln können“, so der Vorstand. Das zeige auch, wie stark die übrigen Quartale gewesen seien. Zufriedener ist er mit der Umsatzrendite, also dem Gewinn im Verhältnis zum Umsatz, die der Berentzen-Konzern auf 6,0 Prozent steigern konnte. Auch das Konzernergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) stieg im vergangenen Jahr auf voraussichtlich 9,8 Millionen Euro und nähert sich somit wieder dem „Rekordjahr“ 2016 an.

Einzelne Segmente mit zweistelligem Wachstum

Doch nicht nur bei Limo und Wasser ist der Absatz zweistellig gestiegen, auch die Wodka-Marke Puschkin hat ein erfolgreiches Jahr mit zweistelligen Zuwächsen hinter sich und soll künftig im „Ready-to-drink-Bereich“ weiter wachsen.

Das Geschäft mit dem ehemaligen Kernprodukt der Emsländer, dem Korn, lief ebenfalls gut. Und das, obwohl Korn eher ein regionales Thema sei. „Unser stärkster Absatzmarkt ist Nordwestdeutschland.“ In der Regionalität sieht Schwegmann auch einen Grund, warum der Schnaps keinen ähnlichen Hype erfährt wie Gin oder Rum in der Vergangenheit. „Große Spirituosenkonzerne machen keinen Korn und bauen das Getränk entsprechend auch über Gastrokanäle nicht auf wie andere Trendgetränke.“

Anzeige Anzeige

Breit aufgestellter Konzern ist das Ziel

Schwegmann betonte aber auch: Das Wohl von Berentzen hänge nicht am Korn. Auch wenn der Konzern wieder eine kleine Destille am Standort hat, die rund 10 000 Flaschen der Marke Korn2Korn im Jahr produziert. Kein Vergleich zu den rund 80 Millionen, die an den Produktionsstandorten in Minden abgefüllt werden. Konsequent werde die Vision verfolgt, ein breit aufgestelltes Getränkeunternehmen zu sein. „Man kann theoretisch mit Orangensaft von unseren Saftpressen aufstehen und abends mit unseren Limos oder Spirituosen den Tag ausklingen lassen“, beschreibt der Vorstand.

Von den rund 162,2 Millionen Euro Umsatz entfallen etwa 50 Millionen auf das Segment der alkoholfreien Getränke, 18 Millionen auf Frischsaftpressen und entsprechend rund 94 Millionen auf Spirituosen von Korn über Rum und Gin bis Wodka. Rund 55 Prozent Anteil am Umsatz haben hier Handelsmarken. „Das ist für uns ein spannender Bereich, in dem wir uns vom Lohnabfüller zum strategischen Partner des Handels entwickelt haben“, so Schwegmann.

Schwerpunkt auf Innovationen

Einen Punkt, den er im Gespräch immer wieder betont, ist der Fokus auf Innovation – und das bei Produkten jeglicher Segmente. Hier sei die Pipeline an Projekten gut gefüllt, versicherte Schwegmann. Schon im Februar ist ein neuer Premium-Rum auf den Markt gekommen, Limos in durchsichtigen Steini-Flaschen sollen Mitte des Jahres folgen. Die Marke Mio Mio wird ebenfalls verstärkt.

Auch mit Blick auf das profitable Geschäft mit Frischsaftpressen setzt Schwegmann einen Schwerpunkt auf Innovation. Der Hauptabsatzmarkt Frankreich ist 2018 um 50 Prozent eingebrochen, berichtet der Vorstand. Auch aufgrund fehlender Innovationen. „Die Maschinen, die wir vor allem dem Lebensmitteleinzelhandel verkaufen, sind langlebig. Ohne Neuerungen besteht in einem gut durchdrungenen Markt wie Frankreich kein Anreiz für Händler, die Maschinen auszutauschen“, so Schwegmann selbstkritisch. Einfaches Saubermachen und Digitalisierung seien zwei Aspekte, die bei künftigen Neuerungen eine Rolle spielen würden.

2019: Investitionen in Marketing und Personal

Nach dem Übergangsjahr 2018 sieht Oliver Schwegmann Berentzen 2019 weiter auf Erfolgskurs. Und die Emsländer wollen weiter investieren, unter anderem in Personal und Marketing. Größere Pläne für die Standorte in Haselünne oder die Produktionsstandorte in Minden gibt es derweil nicht. Mit Blick auf die Zahlen rechnet Schwegmann mit steigenden Umsätzen und einer Ertragslage auf ähnlichem Niveau wie 2018.