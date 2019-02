Haselünne. Die Szene hatte etwas von einem Krimifilm. Eine Drohne kreist über einem Moorgelände in Haselünne-Lahre, sucht es großflächig ab. Darunter richten Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Haselünne Wärmebildkameras ins Gelände. Ziel der Groß-Suche am Dienstagmorgen: ein Hund.

Er war beim Spaziergang mit seinen Besitzern in das Moor gelaufen und nicht zurückgekehrt. Daraufhin verständigten sie die Feuerwehr. Neun Helfer und eine Helferin suchten das Gelände eine Stunde lang ab. Zum Einsatz kam auch das Hubrettungsfahrzeug, aus dessen Korb Wärmebildkameras das Gelände nach dem vermissten Vierbeiner absuchten.

In Wald entdeckt

Lange Zeit fehlte weiter jede Spur von dem dunklen Mischlingshund. Die Feuerwehr suchte deshalb auch in einem angrenzenden Wald. Ein junger Helfer wurde auf einem Feld, etwa zwei Kilometer entfernt vom Ort des Verschwindens, fündig und machte sich damit an seinem Geburtstag, den er am Dienstag feierte, ein besonderes Geschenk: Strahlende Besitzer, die ihren Ausreißer unversehrt zurückbekamen und, so ein Helfer, „erst mal ausgiebig knuddelten und von ihm freudig begrüßt wurden“.