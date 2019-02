Haselünne. Etwa 20 Bürger der Stadt Haselünne haben an einer Informationsveranstaltung der Malteser zur Einführung eines „Mobilen Einkaufswagen“ im Alten- und Pflegeheim St. Ursula teilgenommen.

Gleich 16 Anwesende bekundeten Interesse, als Fahrer oder Begleiter den „Mobilen Einkaufswagen“ der Malteser ehrenamtlich zu unterstützen, sechs von ihnen gaben eine feste Zusage.

„Das ist mehr, als wir erwartet haben“, zeigte sich der Haselünner Stadtbeauftragte der Malteser, Alfred von Gescher“, erfreut über die große Anzahl Freiwilliger. Die Malteser bieten diesen kostenlosen Einkaufsfahrdienst bundesweit an mehr als 50 Standorten an, so von Gescher. Allein 26 Touren gibt es im Bistum Osnabrück, darunter in Papenburg, Lingen und Sögel.

Für nicht mehr mobile Senioren

Die Malteser Diözesanreferentin im Bistum Osnabrück, Stephanie Tewes-Ahrnsen, erläuterte den Gästen die Aufgaben Maltesers im Allgemeinen und den konkreten Ablauf und die Durchführung des „Mobilen Einkaufswagen“ in Haselünne. Damit der normale Alltag auch im Alter oder bei Krankheit einmal in der Woche zum Erlebnis werde, möchte der Malteser Hilfsdienst in Haselünne den „Mobilen Einkaufswagen“ für nicht mehr mobile Senioren anbieten, sagte Tewes-Ahrnsen. Wenigstens einmal in der Woche andere Leute treffen, in Ruhe durch Geschäfte schlendern, wieder selbstbestimmt einkaufen und danach noch bei Kaffee und Kuchen zusammensitzen, das sei der Wunsch vieler Senioren.

Keine Unterstützung von Angehörigen

„Auch in Haselünne gibt es viele ältere Menschen, die keine Unterstützung von Angehörigen haben oder diese nicht immer in Anspruch nehmen möchten. Sie benötigen Hilfe beim Suchen und Tragen der Waren oder wünschen einfach nur soziale Kontakte“, erläuterte die Diözesanreferentin. Der Fahrdienst werde zunächst für die Stadt Haselünne und deren Ortschaften angeboten. Nach dem gemeinsamen Einkauf soll anschließend noch eine gemeinsame Kaffeerunde die gemeinsame Einkaufstour abschließen, erläuterte Tewes-Ahrnsen.

Die Ehrenamtlichen sind über die Malteser versichert, führte Tewes-Ahrnsen weiter aus, und würden auf ihren Einsatz vorbereitet, unter anderem durch eine Fahrzeugeinweisung und ein abgestimmtes Erste-Hilfe-Training. „Jeweils mindestens zwei Ehrenamtliche sind im Wechsel pro Tour im Einsatz. Abhängig von der Anzahl der Ehrenamtlichen ist von etwa einem Einsatz in vier Wochen auszugehen“, meinte Stephanie Tewes-Ahrnsen.

Geeignetes Fahrzeug

Als weitere Schritte kündigte Tewes-Ahrnsen an, dass seitens der Malteser ein geeignetes Fahrzeug angeschafft werde, die Ehrenamtlichen einen Erste-Hilfe Kurs absolvieren und eine entsprechende Tourenplanung vorgenommen wird. An welchem Taggefahren werde und welche Geschäfte dabei besucht werden, gelte es noch festzulegen. Die Diözesanreferentin nannte als möglichen Starttermin des „Mobilen Einkaufswagen“ in Haselünne „Ende März / Anfang April“.

Weitere Informationen gibt es im Malteser-Kontaktbüro im Alten- und Pflegeheim St. Ursula bei Anita Lübken unter Tel. 0 596150 8400 (dienstags und donnerstags, 9 bis 12 Uhr). Dort können sich auch weitere interessierte Ehrenamtliche für das Projekt melden.