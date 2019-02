Ein Meilenstein für die Feuerwehr Haselünne

Haselünne. Eine gute Ausrüstung ist für eine Feuerwehr zwingende Voraussetzung, um schlagkräftig und effektiv agieren zu können. Und sie motiviert die ehrenamtlich Tätigen. Ein Kommentar.

Mit 132 Einsätzen in 2018 liegt das Einsatzaufkommen der Haselünner Feuerwehr statistisch im mittleren Bereich. Dazu gehörten auch Hilfen unter anderem bei einem Großbrand in Wettrup und bei dem lange Zeit nicht unter Kontrolle zu bringenden Moorbrand auf der Wehrtechnischen Dienststelle in Meppen. Er vor allem war auch für die Haselünner Wehr eine Herausforderung.

Das jetzt gesegnete neue Hubrettungsfahrzeug markiert einen Meilenstein in der Geschichte der Blauröcke. Seit mehr als 125 Jahren ist sie im Einsatz. Dabei ist sie längst nicht mehr nur Brandbekämpfer, sondern ein bisschen Mädchen für alles. Ob bei Feuern, Verkehrsunfällen, auslaufenden gefährlichen Stoffen, erforderlicher Erster Hilfe, Hochwasser oder Tieren in Not – die Frauen und Männer der Feuerwehr sind zur Stelle.

Die Blauröcke investieren viel ihrer Freizeit nicht nur in Einsätze, sondern auch in Ausbildung und ständige Übungen. Und sie begeben sich immer wieder in Gefahr, um anderen aus einer solchen zu helfen, erleben manches Mal nur schwer zu ertragende Szenen, in denen sie dennoch wie ein Uhrwerk ticken und funktionieren, um Leben zu retten.