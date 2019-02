Haselünne. Das gedeckte Rosa des Gästehauses setzt einen farblichen Kontrast zum dunklen Klinkersteinton des Kolpinghauses in Haselünne. Zurzeit wird der Nebentrakt, bekannt als früheres Haus Bachg, saniert. Die Besitzer beider Gebäude, Svjetlana und Milan Jeftenic, investieren hier mit Unterstützung des Kolpingvereins viel Eigenleistung.

Im zehnten Jahr betreiben die Jeftenics das Haselünner Kolpinghaus. Bis vor wenigen Wochen waren sie Pächter, jetzt sind sie Eigentümer. Der Kolpingverein entschloss sich, das Areal samt Gebäuden zu verkaufen. „Wir haben bereits vor zwei Jahren unter anderem darüber nachgedacht, wie die Zukunft der Kolpingsfamilie aussieht und ob Kolping auch in Zukunft eine Gaststätte verpachten soll, die sie instand halten muss“, erläutert B ernd Herbers, Vorsitzender des Hausvorstands, im Gespräch mit unserer Redaktion, an dem weitere Kolpingmitglieder und Präses Pastor Clement Inpa teilnahmen.

Das Haselünner Kolpinghaus ist ein Haus mit bewegter Geschichte. Am 1. März 1931 wurde der Grundstein gelegt, am 13. Dezember 1931 war die Baumaßnahme abgeschlossen. Mit dem Zweiten Weltkrieg brachen düstere Zeiten für die Kolpingsfamilie an: Der Verein wurde aufgelöst. Das im Besitz der Kolpingsfamilie befindliche Grundstück an der Gartenstraße wurde samt Gebäude von der Geheimen Staatspolizei beschlagnahmt, das Inventar im Januar 1941 versteigert. Am 18. November 1939 wurde der Preußische Staat als Eigentümer des Hauses in das Grundbuch eingetragen. Man richtete einen Kindergarten und eine „Fürsorgestelle Mutter und Kind“ ein.

NS-Machthaber

Indem die NS-Machthaber am 19. März 1941 den Grundstein mit der Aufschrift „KGV 1931“ herausbrachen und am 12. Mai den Namen „Kolpinghaus“ herausmeißelten, sollte die „Herkunft“ des Haselünner Kolpinghauses ausgelöscht werden. Im April 1945 brachen mit dem Einmarsch der englischen Truppen wieder bessere Zeiten an. Der Regierungspräsident stellte der Kolpingsfamilie Haus und Grundstück erneut zur Verfügung. Noch zwei Jahre bewohnten polnische Besatzer das Gebäude. 1950 kam es zur Rückübertragung an die Kolpingsfamilie.

Viel Zeit und Arbeit investiert

Die investierte viel Zeit und Arbeit in das Gebäude. 1955/56 wurde der Saal angebaut, 1982 die Kegelbahn errichtet. Eine grundlegende Renovierung erfolgte 2009. 80 Helfer leisteten ehrenamtlich über 5000 Arbeitsstunden zusammen mit bauausführenden Firmen. „Wir sind stolz darauf, dass 80 ehrenamtliche Helfer mehr als 5000 ehrenamtliche Arbeitsstunden geleistet haben“, so Wilhelm Jansen vom Hausvorstand. Angefangen beim Dach, arbeiteten sich die Ehrenamtlichen und Handwerker durch das Gebäude und die Außenanlage, modernisierten die Küche.

Optimale Voraussetzungen

Für das aus Kroatien stammende Ehepaar Jeftenic wurden mit der Sanierung optimale Voraussetzungen geschaffen. Im Restaurant haben etwa 60, im Saal 300 Personen Platz. Eine Besonderheit ist, dass der Raum in drei separate Bereiche unterteilt werden kann, sodass für unterschiedlich große Gesellschaften entsprechende Räume zur Verfügung gestellt werden können. „Von Weihnachtsfeiern über Geburtstage, Taufen und Betriebsfeste bis hin zu Trauergesellschaften findet hier alles statt“, unterstreicht Milan Jeftenic. Der Saal ist mit schalldichten Mauern versehen. Regelmäßig genutzt wird er auch für Theateraufführungen. Vier Kegelbahnen werden zurzeit von 60 Hobbykeglerklubs, Sportkeglern und Touristen genutzt. Im Biergarten haben 150 Personen Platz.

Um der Nachfrage von Touristen nach Übernachtungsmöglichkeiten nachzukommen, wird zurzeit das Gästehaus, in dem sich einst eine Kohlenhandlung befand, saniert. Die Jeftenics hoffen, die Arbeiten in diesem Jahr abschließen zu können. Es wird über sechs Doppelzimmer und vier Appartements verfügen.

Weichen sind gestellt

Unterstützung finden die Gastronomen einmal mehr durch den Kolpingverein. „Die Zusammenarbeit mit der Kolpingsfamilie läuft einfach toll“, betont Svjetlana Jeftenic. Bernd Herbers unterstreicht das. „Die Weichen für die Zukunft des Kolpinghauses sind gestellt. Die Freundschaft zu den ehemaligen Pächtern und jetzigen Besitzern ist in den Jahren gewachsen. Unser aller Ziel war und ist es, das Gebäude zu erhalten.“ Die Weichen dafür sind gestellt.