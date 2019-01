cw/pm Haselünne. Dr. Gregory M. Hecht ist neuer Ärztlicher Direktor des St.-Vinzenz-Hospitals Haselünne der Niels-Stensen-Kliniken.

Der Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie ist damit Nachfolger von Dr. Matthias Chwallek, der 2018 in den Ruhestand verabschiedet worden ist.

„Wir freuen uns sehr, dass Dr. Hecht die Aufgabe des Ärztlichen Direktors und die damit verbundene Verantwortung übernommen hat“, so Verwaltungsdirektor Walter Borker. Das neue Leitungsteam werde im Sinne der Weiterentwicklung des Hauses intensiv zusammenarbeiten. Als Ärztlicher Direktor vertritt Hecht unter anderem die medizinischen Belange in der Krankenhausleitung. Ihm obliegt zudem die ärztliche Leitung des Krankenhauses.

Seit 2016 Chefarzt

Der 45-Jährige ist seit 2016 Chefarzt am Haselünner Krankenhaus. Der gebürtige Pariser besitzt die deutsche sowie die US-amerikanische Staatsangehörigkeit und ist zweisprachig aufgewachsen. Hecht ist verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt in Meppen. Sein Abitur absolvierte er am Windthorst-Gymnasium in Meppen. Anschließend studierte er Medizin in Heidelberg, Wien, Hamburg, Aberdeen und New York, parallel erlangte er dazu das Zertifikat des permanenten ECFMG (US-amerikanische medizinische Examen).

Der Mediziner hat einen Facharzttitel für Neurologie sowie für Psychiatrie und Psychotherapie. Außerdem führt er die offiziellen ärztlichen Zusatzbezeichnungen „Naturheilverfahren“ sowie „verkehrsmedizinische Begutachtung“.