Haselünne. Der etwa zwei Kilometer lange Weg rund um den beliebten Haselünner See soll noch attraktiver werden. Die Stadt plant im gesamten Bereich des Fußweges unter anderem neue Spielgeräte.

„Die Maßnahmen sollen dazu dienen, den See noch einmal interessanter zu machen“, so Bürgermeister Werner Schräer. Geplant ist es, Erlebnis- und Fitnessgeräte (Mehrgenerationen-Fitness), Spielgeräte und erweiterte Sitz- und Aufenthaltsmöglichkeiten aufzustellen. Damit gewinne der Haselünner See sowohl für die Bevölkerung als auch für die Gäste noch einmal als attraktiver Anziehungspunkt.

Im Rahmen einer dazu durchgeführten sogenannten Funktionalausschreibung wurden sechs Firmen als potenzielle Anbieter angeschrieben, entsprechende Angebote einzureichen. Vier von ihnen reichten Vorschläge ein. Mit denen beschäftigte sich jetzt eine siebenköpfige Bewertungskommission. Bei ihrer Beurteilung flossen Kriterien ein wie Design, Einbindung der Geräte in die Umgebung, Spiel- und Nutzwert.

23,26 Punkte

Anhand eines komplexen Punktesystems bewertete die Jury die Angebote, die jeweils an sechs Standorten am See entsprechende Geräte vorsehen. Ihr gehörten an: Werner Schräer, Bürgermeister, Martin Pohlmann, Erster Stadtrat, Berthold Markus, Fraktionsvorsitzender der CDU, Silke Willems, Büro „Die Grünplaner“, Bernd Triphaus, Vorsitzender Ausschuss für Bauwesen und Umwelt, Christina Heckmann, Vorsitzende Ausschuss für Schulen und Kultur, Hans-Jürgen Markus, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD, und Ludger Kölker, Diplomingenieur der Stadt Haselünne.

Kreative Holzgestaltung

Mit 23,26 Punkten und damit einem deutlichen Vorsprung vor dem Zweitplatzierten Playparc (19,13 Punkte) sprach sich die Kommission dafür aus, den Auftrag der Firma Ghepetto aus Bremen zu erteilen. Dem schloss sich der Verwaltungsausschuss am Donnerstag an. Sie bietet kreative Holzgestaltung für kleine und große Spielträume an. Rutsche, Drehspielscheibe, Pferdchen, so stellt sich der Durchschnitt der Spielplätze dar. Die Bremer Firma der Brüder Zarsteck hat eine andere Philosophie. Sie wollen Erlebniswelten schaffen, mit denen Kreativität, Fantasie und Motorik von Kindern gefördert werden. Benannt haben sie ihr erst 2007 gegründetes Unternehmen nach dem Tischler Ghepetto, dem Vater von Pinocchio.

Zwölf Spiel-, Bewegungs- und Sinneselemente

Für den Haselünner See schlagen die Spielgerätebauer zwölf Spiel-, Bewegungs- und Sinneselemente an sechs Standorten vor, die in Funktion und Gestaltung aufeinander abgestimmt sind. Sie schlagen unter anderem Kletter- und Balanciermöglichkeiten und Schaukel vor. Ihr Seilgarten aus hochwertigem entsplinteten Robinienpfosten und Herkulestauwerken beispielsweise integriert sich in die Natur und bietet unter anderem mit Hüpfteilern, Hangelringen, Kletternetz und Balancierpfosten viele Möglichkeiten, Bewegungs- und Spieldrang von Jungen und Mädchen zu fördern. Außerdem schlagen sie an einem anderen Standort ein Memoryspiel und besondere Figuren vor. An einem Streifenspiegel an wieder anderer Stelle können Besucher besondere optische Effekte erleben: Sie stehen sich auf beiden Seiten der Spiegel gegenüber, ihre Anblicke vermischen sich. Turnen und entspannen schließlich kann man an Vogelnestschaukel und Dreier-Reck.

Für Bürgermeister Werner Schräer passen sich die vom Erstplatzierten vorgeschlagenen Geräte „sehr gut in das Umfeld ein, weil überwiegend Naturmaterialien verwendet werden“.