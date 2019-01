Haselünne. Pläne zur Sanierung der alten Feldscheune in Andrup gibt es bereits seit 2014. Seinerzeit stellte die Stadt einen Förderantrag über 15000 Euro beim Landkreis. Im Laufe der Zeit stellte sich jedoch heraus, dass die Instandsetzung erheblich teurer wird als zunächst geplant. Aktuell geht die Stadt von 162325 Euro aus.

Die alte Andruper Scheune neben der 2013 sanierten alten Schule soll in Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Heimatverein Haselünne saniert werden. Der Heimatverein möchte das baufällige Gebäude als Unterstellmöglichkeit für historische Ackergeräte bzw. Oldtimer-Traktoren nutzen. Bei dem Haus handelt es sich um ein Baudenkmal nach dem niedersächsischen Denkmalschutzgesetz.

Bauhölzer mit Datum 1811

Bauhölzer der Scheune weisen das Datum 1811 aus und bestätigen damit das inschriftliche Baudatum 1812. Obwohl die meisten Bauhölzer aus dieser Zeit stammen, ist belegt, dass die Scheune erst im 20. Jahrhundert an ihren heutigen Platz versetzt wurde. Darauf weist unter anderem das Sturzholz über dem südlichen Scheunentor hin. Es wurde zwar offensichtlich an gleicher Position eingebaut, aber nicht in der Weise, wie es sich heute darstellt: umgedreht und mit einer auf dem Kopf stehenden Inschrift. Die später eingefügten Ziegelausfachungen mit Industrieziegel geben einen weiteren Hinweis darauf, dass das Gebäude versetzt wurde. Mit Datum 1727 befindet sich mindestens ein Bauholz aus einer noch älteren Bauphase im Fachwerkgefüge. Es ist deshalb davon auszugehen, dass 1812 das Gebäude unter Verwendung von Hölzern aus einem Vorgängerbau errichtet wurde.

Beschädigter Vordergiebel

Der Sanierungsbedarf ist groß. Unter anderem müssen die beschädigten Vordergiebel zunächst ausgebaut und unter Verwendung der gebrauchsfähigen Teile neu errichtet werden. Darüber hinaus sind, so eine Sprecherin des Landkreises Emsland, Erd-, Beton und Lehmarbeiten wie das Einsetzen neuer Fundamente, Errichten von Regenwasserabflüssen und einer Lehmdiele, die als Sohlplatte für den Bau dient, notwendig. Hinzu kommen Maurerarbeiten, in deren Rahmen das Fachwerk des Westgiebels mit vorhandenem Ziegelmaterial neu ausgefacht bzw. repariert wird.

Giebel und Fachwerk

Die übrigen sanierungsbedürftigen Fachwerkflächen müssen ebenfalls mit vorhandenem Ziegelmaterial neu ausgefüllt werden. Neben der Restaurierung der Giebel und des Fachwerks stehen Zimmerarbeiten an. Zudem müssen einige tragende Teile wie die Ständer der Seitenwände und die Giebelsparren auf ihre Eignung und Tragfähigkeit geprüft und eventuell ersetzt werden. Notwendig werden neue große Scheunentore. Dachdeck-, Pflaster- und Malerarbeiten stehen ebenfalls an.

Gutachten

Diese umfangreiche Sanierung im Haselünner Ortsteil Andrup ist mit einem erheblichen Kostenaufwand verbunden. Im Laufe des Verfahrens stellte sich heraus, dass die Sanierung mit einem erheblich höheren Kostenaufwand verbunden sein wird als zunächst angenommen. Zunächst wurden hierfür laut einem Gutachten eines Planungsbüros 120000 Euro veranschlagt. Entsprechend wurde der Zuwendungsbescheid des Landkreises Emsland für Maßnahmen und Projekte der Kultur, Denkmal- und Landschaftspflege vom Januar 2015 über 15000 Euro im November 2018 auf 30000 Euro erhöht.

Eigenanteil noch unklar

Aktuell werden weiter die genauen Kosten für die Sanierung ermittelt. Danach soll es, so Martin Pohlmann, Erster Haselünner Stadtrat, eine erneute Abstimmung mit dem Landkreis Emsland und den Fördermittelgebern geben. Erst danach werde sich herausstellen, wie hoch der verbindliche Eigenanteil der Stadt sei. Die Aufteilung der förderfähigen Kosten auf unterschiedliche Förderprogramme bezeichnete er als „sehr kompliziert“. Man hoffe, dass die Kosten im Februar feststehen, um dann die Finanzierung verbindlich regeln zu können. „Wir würden uns freuen, wenn es im Frühjahr/Sommer zur Umsetzung kommen könnte.“