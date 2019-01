Haselünne. Die Gruppenleiterinnen der Katholischen Frauengemeinschaft (KFD) St. Vincentius Haselünne haben sich im Haus der Begegnung zur traditionellen Spendenübergabe getroffen. Das Geld soll sinnvoll eingesetzt werden.

Im Rahmen ihres Gruppentreffs überreichten die Haselünner KFD-Frauen einen Scheck in Höhe von 1064,46 Euro an Ludger Plogmann, Geschäftsführer der Telefonseelsorge Emsland/Grafschaft Bentheim. „Wir werden das Geld für die Fortbildung unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter einsetzen“, so Plogmann, der sich für „den Geldsegen, denn wir sehr gut gebrauchen können“, bedankte. Der Betrag sei bei den Kollekten der KFD- Gemeinschaftsmessen gesammelt worden, berichteten Rosel Kronabel und Annegret Inholte vom Vorstandsteam.

Traditionell werden diese Kollektengelder von den Haselünner KFD-Frauen an eine gemeinnütze Einrichtung übergeben. Die Sammlung im Jahr 2019 kommt dem Caritas Verband des Landkreises Emsland zugute, dessen Vertreterin Maria Schürmann im Verlauf des Gruppenleiterinnentreffens über den Stiftungsfonds Arche, Hilfe für in Not geratene Menschen, informierte.