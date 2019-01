Haselünne. Im Haselünner Hallenbad ist zu Beginn der Badesaison eine Schranke installiert worden. Sie soll dafür sorgen, dass Besucher nun nicht mehr ohne Zahlung des Eintrittsgeldes zum Fensterbereich gelangen.

Diese Maßnahme wurde, so die Stadt Haselünne auf Anfrage unserer Redaktion, aufgrund der räumlichen Gegebenheiten und für die Sicherheit sowie den Schutz der Schwimmbadbesucher in den Umkleidekabinen ergriffen. Eine Ausnahme gilt für die Eltern, die ihre Kinder zu den Schwimmkursen begleiten. Sie können kostenlos für den Zeitraum der Schwimmkurse in den Hallenbadbereich gelangen.

Eine Staffelung der Eintrittsgelder gibt es nicht. Eine Eintrittsmünze kostet für Kinder und Jugendloche unter 17 Jahren 1,20, für Erwachsene 2,50 Euro.

Aufwendig saniert

Hallenbad und angrenzende Turnhalle waren im Jahr 2018 aufwendig saniert worden. 2,2 Millionen Euro , mit Mitteln des Landes, des Bundesumweltministeriums und aus der Kreisschulbaukasse gefördert, wurden in die letzte Sanierung von Schwimm- und Sporthalle investiert.

1973 gebaut

Der Komplex an der Hammer Straße wurde 1973 gebaut. Gebäudehülle und Technik stammen zum Großteil aus dieser Zeit. Immer wieder wurden Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Dazu zählten 2009 der Einbau einer neuen Sicherheitsbeleuchtungsanlage und die Sanierung des Flachdachs des Hauptgebäudes Hallenbad durch Aufbau eines flach geneigten Daches, 2011 Anschluss an ein Wärmenetz mit Teildeckung des thermischen Energiebedarfs über Blockheizkraft-Wärme, 2014 Sanierung der Hallenbadbeleuchtung und Umstellung auf LED-Leuchten sowie 2015 Instandsetzung der Fensterelemente in der Turnhalle.