Haselünne. Von Weitem wirkt das Holz in der Fassade des Hauses Klus auf dem Areal der Haselünner Heimathäuser intakt. Wer sich dem dort 1972 aufgebauten Gebäude aber nähert, stellt schnell fest: Es knistert und kracht im alten Gebälk.

An vielen Stellen ist die in dem Fachwerkhaus verwendete kanadische Eiche rissig, bröckeln Teile heraus. An manchen Stellen sind die Schäden so groß, dass in den Löchern eine Hand komplett verschwinden kann. „Der Zahn der Zeit hat stark an dem Haus genagt“, deutet Hubert Voss, Vorsitzender des Heimathäuserausschusses des Haselünner Heimatvereins, auf eine Ecke am Sockel. Hier faulen bereits grünlich angefärbte Balken, haben keinen Kontakt mehr zum Steinboden.

Verfall stoppen

Um den Verfall zu stoppen, stehen aufwendige Sanierungsarbeiten an. Ein Gerüst umgibt das Gebäude bereits. Es soll die Fassade für Fachleute begehbar machen. „Ein Zimmermann aus Haselünne und eine Fachfirma werden das Holz in den nächsten Wochen genau unter die Lupe nehmen und entsprechende Maßnahmen vorschlagen. Mit der Sanierung selbst soll es im Frühjahr losgehen“, umreißt Bernd Kohnen, Mitglied des Ausschusses für plattdeutsche Sprache und Brauchtumspflege, den Zeitrahmen.





Bereits 2002 mussten sich Fachleute des Hauses Klus annehmen. Es war eins von zwei Heimathäusern, dem der gescheckte Nagekäfer zugesetzt hatte. Er hatte sich breitgemacht und das Holz massiv geschädigt. Er nagte so gewaltig im Gebälk, dass die Statik gefährdet war. Der seinerzeitige Befall wurde durch mehrere Faktoren begünstigt. Zum einen durch die hohe Luftfeuchtigkeit, die mit einer fast konstant 100-prozentigen Sättigung permanent hoch war, und durch das Hochwasser von 1998, das auch die Heimathäuser flutete.

Aber auch die Nutzung mit einer stoßweisen Ansammlung größerer Besuchergruppen trugen zur Belastung des Raumklimas bei, wobei die Warmluftheizung ein Übriges tat. Und schließlich führten damals bauliche Arbeiten zu der gefährlichen Dauerfeuchtebelastung.



Käferplage 2002

Als Sofortmaßnahme wurden die geschlossenen Bretterbeläge oberhalb der Balken teilweise gelockert bzw. „auf Lücke gelegt“. Eine dauerhafte Problemlösung war das aber natürlich nicht. Der Nagekäfer, der Splint- und Kernholz bevorzugt, musste vielmehr gründlich bekämpft und ausgerottet werden. Dazu wurde aus sechs großen Brennern 55 Grad heiße Luft in das Haus befördert, die Eiweiß zerstört und die Käfer damit lebensunfähig machte. In einem zweiten Schritt wurden die Fußböden auf einem kapillarbrechenden Aufbau neu verlegt.

Nun macht zwar kein Käfer dem Gebälk zu schaffen, dafür seine Struktur und die Witterung. „Hier wurde überwiegend kanadische Eiche verbaut. Sie ist im Gegensatz zur deutschen Eiche langfaserig und sprengt an vielen Stellen auf. Durch eindringendes Wasser sind an vielen Stellen lange Risse entstanden, die die Stabilität beeinträchtigen könnten“, deutet Voss auf einen klaffenden Spalt im vorderen Frontgiebel.



Mit Spezialmasse?

Ob sie mit Spezialmasse gefüllt werden können oder partiell ausgetauscht werden müssen, ist zurzeit noch nicht klar. Das soll die zeitnahe Prüfung durch Fachleute ergeben. Die Gesamtkosten der Sanierung der Heimathäuser liegen bei 60 000 Euro. Die Stadt Haselünne bezuschusst die Arbeiten mit 30 000 Euro, der Landkreis Emsland mit 15 000 Euro.