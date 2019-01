Haselünne. Die CDU Haselünne schickt erneut Werner Schäer als Kandidaten bei der Bürgermeisterwahl am 26. Mai 2019 ins Rennen. Der Amtsinhaber fuhr während der Mitgliederversammlung ein Traumergebnis ein: Er erhielt 100 Prozent der Stimmen.

CDU-Vorsitzender Arnold Schulte lobte die Arbeit des Bürgermeisters ausdrücklich. Mit Werner Schräer an der Spitze der Verwaltung habe Haselünne in den letzten knapp 15 Jahren eine außergewöhnliche Entwicklung erfahren. Es habe sich weiterentwickelt – städtebaulich und in den Ortschaften. Schulte nannte in dem Zusammenhang exemplarisch Neubau/Sanierung Stadthalle. Dorfgemeinschaftshäuser und die Erschließung von Baugebieten zur Stärkung der Orte, Schulen, Kitas und Kinderkrippen, die Ausweisung von Gewerbe- und Bauflächen und den für Wohnungsbau. Aber auch die „nicht einfache Flüchtlingspolitik“ habe der Bürgermeister 2015 sehr gut gemeistert. „ Werner Schräer hat „mit Fleiß und Hingabe gearbeitet. Wir freuen uns auf die nächsten sieben Jahre mit ihm“.

Foto: Carola Alge



Hervorragende Arbeit

Zu den ersten Gratulanten gehörten der Landtagsabgeordnete Bernd-Carsten Hiebing, Landratskandidat Marc-André Burgdorf und CDU-Kreisvorsitzender Holger Cosse. Sowohl Hiebing als auch Burgdorf bescheinigten dem Bürgermeister, hervorragende Arbeit geleistet zu haben. Haselünne sei eine prosperierende, lebens- und liebenswerte Stadt, in der sich wie auch in den Ortschaften vieles voran entwickelt habe. „Sie haben einen ganz herausragenden Amtsinhaber“, betonte Hiebing.

In Lengerich geboren

Schräer wurde 1970 in Lengerich geboren. Nach dem Abitur am Gymnasium Leoninum in Handrup machte er 1992 in Oldenburg den Abschluss des Diplom-Verwaltungswirts. In den öffentlichen Dienst kam er ein Jahr später, wurde Fachamtsleiter bei der Samtgemeinde Lengerich. Weitere Stationen waren unter anderem der Abschluss zum Verwaltungsbetriebswirt an der Justus-Möser-Akademie in Osnabrück 1996 und 2004 der Wechsel zur Samtgemeinde Fürstenau, wo er allgemeiner Vertreter des Samtgemeindebürgermeisters und Fachbereichsleiter war. 2004 wurde er zum ersten hauptamtlichen Bürgermeister der Stadt Haselünne gewählt. 2011 erfolgte mit 86,83 Prozent eine klare Wiederwahl. Von einem „Traumergebnis“ war seinerzeit die Rede.

Der Verwaltungschef ist verheiratet und Vater von zwei Töchtern, Emily und Madelin. Neben seiner Familie widmet er seine Freizeit den Pferden, spielt Fußball und liest gern. Als wichtiges Ziel seiner Arbeit sieht er es an, „dass sich unsere Stadt nach wie vor jung, dynamisch, finanziell gesund und wirtschaftlich stark präsentiert und von den Bürgern als lebens- und liebenswert empfunden wird“. Dazu gehört für ihn der Ausbau der E 233.

Ehrenamt stärken

Eine Stadt ohne ehrenamtliches Engagement ist für Schräer undenkbar. Gerade durch den Einsatz der Bürger sei Haselünne sehr lebendig und biete tolle Angebote, die durchaus auch in die Region ausstrahlten. Vereine, Gruppen und Verbände tatkräftig zu unterstützen, werde auch zukünftig eine wichtige Aufgabe sein.

Das Vertrauen der Bürger – für Schräer bedeutet es sehr viel. Es sei Tag für Tag ein „wunderbarer Ansporn, für unsere Stadt Haselünne arbeiten zu dürfen“. Mit deren Entwicklung ist der Verwaltungschef zufrieden. Als älteste Stadt des Emslandes sei sie lebens- und liebenswert und besitze ein hohes Maß an Lebensqualität.

Es ist eine Ehre

Der CDU-Mitgliederversammlung versprach der Amtsinhaber, die Stadt als Handelsstadt und Wirtschaftsstandort weiter voranzubringen, die Krankenhauslandschaft weiter zu entwickeln, die Ortschaften und den Wohnungsbau zu stärken. „Es ist eine Ehre, für diese schöne Stadt tätig zu sein“, sagte Schräer. Als wichtiges Ziel seiner Arbeit sieht er es an, „dass sich unsere Stadt nach wie vor jung, dynamisch, finanziell gesund und wirtschaftlich stark präsentiert. Dazu gehört der Ausbau der E 233.“

Viel Unterstützung

In den vergangenen fast 15 Jahren Amtszeit habe er viel Unterstützung erfahren. Dafür dankte Schräer ausdrücklich. Und er habe, wie er schmunzelnd konstatierte, zugenommen. „Ich bin nicht größer, aber breiter geworden.“ Das wolle er ändern. „Ich werde versuchen, nicht mehr bei mir anzusetzen, sondern nur noch bei der Stadt“.