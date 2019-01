Haselünne. Nachdem es am vergangenen Freitag zu einem Raubüberfall auf den Netto-Markt an der Meerstraße gekommen war, kann die Polizei Meppen einen schnellen Ermittlungserfolg vermelden. Ein 31-Jähriger wurde festgenommen.

Wie die Polizei mitteilt, waren die Beamten bereits kurz nach der Tat einem 31-jährigen polizeibekannten Mann aus Haselünne auf die Spur gekommen. Schon am Samstag wurde dieser in seiner Wohnung festgenommen. Die Polizei Meppen wurde dabei von ihren Kollegen aus Lingen unterstützt. Bei einer folgenden Durchsuchung der Wohnung wurden Beweismittel beschlagnahmt, die den Verdacht gegen den 31-Jährigen erhärteten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde beim Amtsgericht Meppen Haftbefehl gegen den Mann erlassen.

Bruder festgenommen

Im Zusammenhang mit der Festnahme des mutmaßlichen Räubers, wurde zeitgleich ein Haftbefehl gegen dessen 33-jährigen Bruder vollstreckt. Dieser steht in Verdacht, einen Wohnungseinbruch, Geschäftseinbrüche und einen Computerbetrug begangen zu haben. Der Haftbefehl wurde ebenfalls beim Amtsgericht in Meppen erlassen. Ob die beiden Männer für weitere Straftaten in Betracht kommen, ist Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen. Hinweise werden weiterhin unter der Rufnummer 05931/9490 bei der Polizei Meppen entgegengenommen.