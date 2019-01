Haselünne. Damit der normale Alltag auch im Alter oder bei Krankheit einmal in der Woche zum Erlebnis wird, möchte der Malteser Hilfsdienst in Haselünne einen „Mobilen Einkaufswagen“ für nicht mehr mobile Senioren anbieten. Dazu werden ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gesucht.

Die Malteser bieten diesen kostenlosen Einkaufsfahrdienst bundesweit an mehr als 50 Standorten an, seit 2014 allein 26 Touren im Bistum Osnabrück. Wenigstens einmal in der Woche andere Leute treffen, in Ruhe durch Geschäfte schlendern, wieder selbstbestimmt einkaufen und danach noch bei Kaffee und Kuchen zusammensitzen, das sei der Wunsch vieler Senioren.

Ältere Menschen ohne Angehörige

„Auch in Haselünne gibt es viele ältere Menschen, die keine Unterstützung von Angehörigen haben oder diese nicht immer in Anspruch nehmen möchten. Sie benötigen Hilfe beim Suchen und Tragen der Waren oder wünschen einfach nur soziale Kontakte“, erläutert der Kreisbeauftragte Georg Weber aufgrund der Erfahrungen in anderen Malteser-Dienststellen, zum Beispiel in Dörpen, Lingen und Sögel.

Für ein wöchentliches Angebot, voraussichtlich ab März 2019, werden nun Fahrerinnen und Fahrer mit Pkw-Führerschein und Begleitpersonen gesucht, gerne auch junge Ruheständler. Die Ehrenamtlichen sind über die Malteser versichert und werden auf ihren Einsatz vorbereitet, unter anderem durch eine Fahrzeugeinweisung und ein abgestimmtes Erste-Hilfe-Training.

Zwei Ehrenamtliche im Wechsel im Einsatz

„Jeweils zwei Ehrenamtliche sind im Wechsel pro Tour im Einsatz. Abhängig von der Anzahl der Ehrenamtlichen ist von etwa einem Einsatz in vier Wochen auszugehen“, beschreibt Weber das überschaubare Engagement.

Die Malteser laden alle Bürgerinnen und Bürger, die sich für ein ehrenamtliches Mitwirken interessieren, am Mittwoch, 30. Januar, um 18:30 Uhr in das Alten- und Pflegeheim St. Ursula (Paulusweg 43) ein. Informationen im dortigen Malteser-Kontaktbüro oder unter Tel. 0 5961/50 8400 (dienstags und donnerstags, 9 bis 12 Uhr).