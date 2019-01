Haselünne. Zwei Festivals, ein großer Frühlingsmarkt und eine Lese- und Singaktion sind vier Großveranstaltungen, mit denen Haselünne im noch jungen Jahr 2019 aufwartet.

Los geht es am 30./31. März mit dem Frühjahrsmarkt „Haselünne blüht auf“. Besucher haben die Möglichkeit, sich wieder über neueste Angebote der Kaufmannschaft zu informieren. Die Einzelhandelsgeschäfte haben an beiden Tagen geöffnet. Das Ausstellungsgelände befindet sich in der Innenstadt. Begleitet wird die Aktion des Haselünner Stadtmarketingvereins durch ein Rahmenprogramm mit Attraktionen für Familien und Musik.

Aushängeschild von Handel, Handwerk und Industrie

„Haselünne blüht auf“ hat sich im Laufe der Jahre zu einem Aushängeschild von Handel, Handwerk und Industrie entwickelt. In der jüngeren Vergangenheit widmete sich die Veranstaltung besonderen Themen wie „Fitness und Gesundheit“ sowie „Leben und Versorgung im Alter“.

Musiker aus den USA

Die Vorbereitungen für das vierte Singer-Songwriter-Festival in Haselünne am 24. August laufen. Einige Musiker wurden bereits verpflichtet: jeweils vier aus Deutschland und den Niederlanden, einer aus Belgien und einer aus den USA. Die musikalische Großveranstaltung wird auf fünf Bühnen in der Innenstadt bzw. im Hasetorkino präsentiert.

Blues-Soul-Band

Mit von der Partie ist die Blues-Soul-Band „Get the Cat“ aus dem Rheinland, die größtenteils Eigenkompositionen präsentiert. Da entsteht Überraschendes, wenn „Get the Cat“ Soul und Rock’n’ Roll mit Blues mischt. Die Band präsentiert sich modern und gleichzeitig traditionell.

Das regionale Volkstanz- und Folkloretreffen ist für den 1. September terminiert. Die Besucher erwarten nicht nur traditionelles Brauchtum oder internationale Folklore, sondern moderne Tänze in farbenfrohen Outfits. Veranstalter sind der Landkreis Emsland, die Stadt Haselünne, die Emsländische Landschaft, das Theaterpädagogische Zentrum sowie der Verein Volkstanz und Folklore Emsland/Grafschaft Bentheim.

Eigenes Kulturgut

„Wir sind froh, dass wir keine Eventkultur einkaufen müssen, sondern unser eigenes Kulturgut einbringen können“, ist Landrat Winter stolz darüber, dass die Brauchtumspflege in der Region immer noch funktioniere. Im Wechsel mit dem Landkreis Grafschaft Bentheim findet das Treffen alle zwei Jahre statt.

Lesen und Musik fördern

„Haselünne singt und liest“ heißt es vom 8. bis 23. November, organisiert vom Initiativkreis „Familienfreundliche Stadt“ und dem Stadtmarketingverein. Die Aktion wurde seit 2004 bereits dreimal mit großem Erfolg durchgeführt. Ziel ist es, Jung und Alt zusammenzuführen und Aktivitäten im Bereich Lesen und Musik zu fördern. Getragen wurden die Veranstaltungen der Jahre 2004, 2009 und 2014 von vielen Vereinen und Verbänden, Musikgruppen, Gesangvereinen, Schulen, Kindergärten und Kindertagesstätten, Kirchgengemeinden und Einzelpersonen, die ein vielfältiges Angebot im Bereich Lesen und Musik auf die Beine stellten.