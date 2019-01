Haselünne. Die Volksbank Haselünne hat dem Heimatverein Haselünne mit Mitteln aus der VR-Stiftung eine Spende über 11.500 Euro übergeben. Damit unterstützt die Bank die 60.000 Euro teure Sanierung der Haselünner Heimathäuser.

Der stellvertretende Vorsitzende des Haselünner Heimatvereins, Stephan Többen, erklärte, dass der Heimatverein in den vergangenen Jahren die Notwendigkeit erkannt habe, die acht Häuser des Haselünner Heimatmuseums zu sanieren. Der Arbeitskreis rund um Mitglied Hubert Voss, der sich um die Instandhaltung des Häuserensembles an der Lingener Straße kümmert, habe erkannt, dass die zum Teil in den 1960er-Jahren aufgestellten Häuser „stark in Mitleidenschaft gezogen und sanierungsbedürftig sind“, sagte Többen.

Die Gesamtkosten bezifferte der stellvertretende Vorsitzende auf insgesamt 60.000 Euro. Neben den Zuwendungen der Stadt Haselünne in Höhe von 30.000 Euro und einer Zuwendung des Landkreises Emsland in Höhe von 15.000 Euro, garantiere die jetzige Spende über 11.500 Euro der Volksbank Haselünne die „erfolgreiche Durchführung“ der Maßnahme. Die ersten Maßnahmen am Haus Klus haben bereits begonnen.

Bankvorstand Andreas Knief bekräftigte den Willen der Volksbank Haselünne „ehrenamtliche Arbeit vor Ort zu unterstützen“. Er lobte das „beeindruckende Heimatdorf“, das einst durch Friedrich Berentzen initiiert wurde. „Als ältestes Stadt im Emsland und als Hansestadt gehört solch ein Heimatmuseum zur Stadt“, sagte Knief. Abschließend fügte der Bankvorstand hinzu: „Es freut uns, Ihnen damit eine Freude machen zu können.“