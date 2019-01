Haselünne. Im Fall dreier getöteter und einer verletzten Heidschnucke im Bereich der Distelweide in Haselünne ist es nicht auszuschließen, dass es hier zu einem Übergriff durch einen Wolf gekommen war. DNA-Proben werden zurzeit ausgewertet und sollen Aufschluss geben. Das Ergebnis steht noch aus.

Auf Anfrage bestätigte Hermann Fehnker, für den Landkreis Emsland zuständiger ehrenamtlicher Wolfsberater i n Meppen, Informationen unserer Redaktion, dass es zu dem Vorfall in der Nacht zum ersten Weihnachtstag kam. Zu dem Zeitpunkt hätten sich auf der Beweidung an der Hase zwischen Wachholderhain und Distelweide etwa 100 Heidschnucken aufgehalten. Irgendwann in der Nacht müsse es aufgrund eines vierbeinigen Eindringlings zu dem Ausbruch der Tiere gekommen sein, die als alte Landschafrasse gelten.

Um 4 Uhr informiert

„Der Schäfer wurde über den Vorfall morgens gegen 4 Uhr telefonisch informiert und sei direkt zu seiner Herde gefahren“, so Fehnker. Dort habe er drei tote Schnucken in der Hase bzw. eine an deren Ufer gefunden. Ein weiteres verletztes Tier sei lebend aus dem Wasser geborgen worden. Aufgrund der Bissverletzungen im Halsbereich und der Tatsache, dass dieser angefressen gewesen sei, schließt Fehnker den Übergriff durch einen Wolf nicht aus. „Man kann zumindest definitiv sagen, dass es kein Fuchs war.“ Verletzungen erlitten die Tiere außerdem an Kopf, Vorder- und Hinterbeinen.

Elektrozäune durchbrochen

Der Wolfsberater bestätigte, dass die anderen Nutztiere in Panik geraten seien. Sie hätten am Anfang und Ende der länglich zur Hase verlaufenden Beweidungsfläche angebrachte mobile Elektrozäune durchbrochen und seien zum Teil in das Wohngebiet Distelweide gelaufen. Bei seinem Eintreffen etwa fünf Stunden nach Bekanntwerden des Risses seien die Heidschnucken jedoch bereits auf die Weide zurückgetrieben gewesen. Er habe dem Schäfer bei der Rettung des in der Hase befindlichen lebenden Tieres geholfen und DNA-Proben gezogen. Diese wurden zum Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) geschickt, das auch Besitzer der Fläche in Haselünne sei.

Dauer der Auswertung unklar

Wie lange die Auswertung dauert, konnte eine Sprecherin des Wolfsbüros in Hannover gestern auf Anfrage nicht sagen. Sie gehe jedoch aufgrund der dazwischen liegenden Feiertage davon aus, dass diese in den nächsten zwei Wochen noch nicht vorliegen werde. Von dem Ergebnis der DNA-Proben hänge die sogenannte weitere amtliche Feststellung des Vorfalls in Haselünne ab.

In einer Herde in Dörpen hatte Ende letzten Jahres nachweislich ein Wolf fünf Mutterschafe und drei Lämmer getötet ( wir berichteten).