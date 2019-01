Haselünne. Die Mitgliederversammlung des CDU-Stadtverbands Haselünne benennt am Dienstag, 15. Januar, 19 Uhr, im Kolpinghaus Haselünne ihren Kandidaten für die Bürgermeisterwahl im Mai 2019.

Wie berichtet setzt der Vorstand auf Amtsinhaber Werner Schräer. Mit ihm an der Spitze der Verwaltung habe Haselünne in den letzten 15 Jahren eine außergewöhnliche Entwicklung erfahren. Es habe sich weiterentwickelt – städtebaulich und in den Ortschaften.

Vorsitzender Arnold Schulte nannte in dem Zusammenhang exemplarisch Marktneugestaltung, Neubau/Sanierung Stadthalle. Schulen, Kitas und Kinderkrippen, die Ausweisung von Gewerbe- und Bauflächen und den für Wohnungsbau. „Werner Schräer hat ein außergewöhnliches Gespür, um Fördergelder einzuwerben“, betonte Schulte während einer Sitzung des Führungsgremiums.

Schräer wurde 2004 zum ersten hauptamtlichen Bürgermeister der Stadt Haselünne gewählt. 2011 erfolgte mit 86,83 Prozent eine klare Wiederwahl. Von einem „Traumergebnis“ war seinerzeit die Rede. Ein Gegenkandidat aus den Reihen der CDU ist bisher nicht bekannt.