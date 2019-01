Haselünne. Im Bereich des Kreisverkehrs an der Meppener Straße in Haselünne in Höhe des Betonwerks Duha gilt eine neue Vorfahrtsregelung für Radfahrer und Fußgänger. Kleine Schilder verweisen darauf, dass hier Radfahrer am Radweg vor dem Kreisverkehr dem motorisierten Verkehr untergeordnet werden.

Darin sieht ein Leser, der sich an unsere Redaktion gewandt hat, einen Widerspruch. Komme man mit dem Auto von der Hammer Straße in den Kreisverkehr Meppener Straße, sehe man ein „Vorfahrt-achten-Schild“ für Autofahrer an der Straßenseite. Aus der Fahrtrichtung von Meppen nach Haselünne auf der Meppener Straße gebe es ebenfalls kleinere „Vorfahrt-achten-Schilder“ auf dem Rad- und Fußgängerweg im Zugang zum Kreisel. „Wer soll denn nun die Vorfahrt achten, Kfz Fahrzeuge oder Radfahrer?“, fragt der Leser.

Gewohnheitsrecht?

Unabhängig von dieser neuen Regelung könne es nicht sein, „dass Autofahrer hier generell Vorfahrt bekommen sollen, nur weil die meisten sich nicht an Vorfahrt achten halten und es immer wieder zu verzwickten Situationen durch schnelle Auto- und Lkw-Fahrer gekommen ist“. Diese neue Regelung an diesem Kreisverkehr werde bei Lkw- und Pkw-Fahrern in einer Art Gewohnheitsrecht ausarten und in jedem nächsten Kreisverkehr für gefährliche Situationen für Radfahrer sorgen, befürchtet er und fragt: „Soll hier der stärkere Verkehrsteilnehmer recht bekommen? Gibt es fortan einen Freifahrtschein für Pkw und Lkw, die in den Kreisverkehr an dieser Stelle einfahren wollen? Laut ADAC hätten Radfahrer auf Radwegen Vorrang vor ein- und ausfahrenden Fahrzeugen im Kreisverkehr.

Warnschild beantragt

Die Stadt Haselünne hatte, wie sie auf Anfrage unserer Redaktion erklärte, beim Landkreis Emsland beantragt, vom Süden her an der K233 zum Kreisel hin ein Warnschild „Vorsicht Kinder mit dem Hinweis Schulweg“ aufzustellen. Dieser Antrag sei abgelehnt worden. Darüber hinaus habe die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises weitere Maßnahmen angeordnet, die eine „nicht vorhandene Sicherheit und Vorfahrtsberechtigungen an dem Kreisel suggerieren“, so Erster Stadtrat Martin Pohlmann. Das „Vorfahrt achten“ gelte für den in den Kreisel einfahrenden Pkw- und Lkw-Verkehr ebenso wie für den abgesetzten Radverkehr.

Seitens des Landkreises Emsland hieß es auf Anfrage, dem Antrag der Stadt Haselünne nach Aufstellung des Gefahrzeichens 136 (Kinder) am Kreisverkehrsplatz an der K223 könne nicht entsprochen werden, da das Verkehrszeichen nur dort angeordnet werden könne, wo die Gefahr bestehe, dass Kinder häufig ungesichert auf die Fahrbahn liefen. Der Schutzbereich bestimme sich also nach der Art und Ausdehnung der betreffenden Gefahrstelle, meist Einzugsbereich sozialer und kultureller Einrichtungen, sowie der Zahl der entsprechenden Ein- und Ausgänge in unmittelbarer Nähe.

Verkehrskommission

„Nach Besichtigung der Situation vor Ort durch die Verkehrskommission, der unter anderem der Landkreis als Straßenverkehrsbehörde und die Polizei angehören, kommt dieses Verkehrszeichen somit nicht in Betracht. Aufgrund der besonderen Umstände wurde hingegen empfohlen, die Querung für Radfahrer wartepflichtig zu gestalten, um so eine für alle Beteiligten eindeutige Regelung zu gewährleisten“, so ein Pressesprecher.