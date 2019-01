Dreimädelhaus in Eltern: Ein Schandfleck bleibt

Haselünne. Die Zahlen sind beachtlich. Während der Dorfsanierung in Eltern wurden acht private und 19 öffentliche Maßnahmen durchgeführt. Ein Kommentar.

Sie haben viel positiv verändert, das Lebensumfeld der Einwohner erheblich verbessert, das Dorf aufgewertet.

Dabei wurden individueller Charakter und die Atmosphäre Elterns gewahrt, das Ortsbild jedoch nachhaltig verbessert und für Besucher interessanter. Dazu gehören unter anderem die Instandsetzung ortsprägender Gebäude wie etwa von sogenannten Gulfhäusern und die Gestaltung der Ortsmitte.

Als eine Besonderheit innerhalb des öffentlichen Raums in Eltern ist der Stationsweg zu sehen. Der Fußweg mit seitlich aufgestellten Stelen, der an der Wegekapelle am Ostrand der Waldsiedlung endet, ist ein beliebtes Ziel insbesondere von Fußgängern, aber auch von Radfahrern.

Ein Schandfleck bleibt das Dreimädelhaus. Obwohl hier beträchtliche Fördergelder geflossen sind, ist der Zustand des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes an der B 213 vielen ein Dorn im Auge. Das Haus steht seit Jahren leer, ist teilweise im Rohbauzustand, rottet seit mehr als zehn Jahren vor sich hin. Bereits 2006 erteilte der Landkreis für das Grundstück eine Baugenehmigung für den Um- und Anbau eines Gaststättengebäudes als Fisch- und Pfannkuchenhaus. Im April 2008 begannen Renovierungsarbeiten. Sie wurden jedoch nicht beendet. Seitdem ist das Gebäude im Rohbau-Status. Leider!