Haselünne. Seit vielen Jahren ist Helmut Melbaum aus Haselünne als Schafzüchter erfolgreich. Jetzt ist ihm ein ganz besonderes Kunststück gelungen: 2010 war er für die deutschlandweit beste Zuchtgruppe der Rasse „Bentheimer Landschaf“ ausgezeichnet worden. 2018 wiederholte er den Titelgewinn – dieses Mal allerdings mit Ostfriesischen Milchschafen.

Dabei ist es schon ein außergewöhnlicher züchterischer Erfolg, wenn man im Rahmen eines hochkarätig besetzten Teilnehmerfeldes auch nur einmal die „Siegersammlung“ stellt und damit also nicht nur ein Tier aus der Schafherde besonders gute Zuchteigenschaften aufweist, sondern gleich mehrere - die Sammlung eben.



Melbaum war der erste Titelgewinn 2010 im Rahmen der „Bundesschau Landschafe“ in Berlin gelungen. Landschafrassen werden von Fleischschafen unterschieden. Sie dienen zwar ebenfalls zur Fleischerzeugung, müssen aber nebenbei noch Landschaften wie Heiden und Moore pflegen können und sind deshalb vergleichsweise genügsam.





Das Bentheimer Landschaf ist wie dafür gemacht und Helmut Melbaum züchtet es gemeinsam mit seiner Frau Ulla und den beiden Söhnen Jonas und Torben in Haselünne-Flechum seit 1998. Regelmäßig stellt er auch Siegertiere im Rahmen der Bundeseliteauktion in Uelsen in der Grafschaft Bentheim.

1985 hatte der promovierte Tierarzt und gebürtige Hesse seinen Job als Stationstierarzt bei der Rinder-Besamungsstation der Weser-Ems-Union in Haselünne-Eltern angetreten und beschäftigt sich dort also mit noch größeren Nutztieren als in seiner Freizeit. Weil aber zu Hause ein Resthof mit zwei Hektar Land zu bewirtschaften ist, hatten die Melbaums sich Ende der 1990er Jahre eben auch für Schafe entschieden.

Im Vergleichswettbewerb einer Bundesschau geht es den Züchtern darum, möglichst ausgeglichene und dem Zuchtstandard entsprechende Tiere vorzustellen. Jahrelange Vorarbeit mit gezielter Anpaarung, Auswahl und Pflege der Tiere ist notwendig, um vielleicht irgendwann einmal ganz vorne zu stehen.

Klaus Gerdes, Zuchtleiter der niedersächsischen Schaf- und Ziegenzuchtverbände, erklärt: „Eine Bundesschau erfüllt eine bedeutende Funktion für die Deutsche Schafzucht. Der hohe Leistungsstand und die Qualität der deutschen Zuchtprodukte werden untermauert und die Nachfrage nach deutschen Tieren im Ausland wird belebt.“ Dabei gehe es geht darum, dass eine Gruppe aus einem Bock und zwei Mutterschafen ein möglichst harmonisches Bild ergebe.

2010 also war das Melbaum mit seinen Bentheimern in Berlin gelungen, 2018 nun mit seinen Milchschafen in im Rahmen der Agrarmesse „Landtage Nord“ in Wüsting bei Oldenburg. Dort war nach 10 Jahren zum zweiten Mal im Rahmen die Bundesschau für Milchschafe, Texel und Dorper ausgerichtet worden. 176 Zuchtschafe aus elf verschiedenen Schafzuchtverbänden waren angemeldet.

„Die Preisrichter aus Sachsen, Bayern und Südafrika wurden von deutschen Nachwuchskräften unterstützt“, berichtet Klaus Gerdes vom Schafzuchtverband Weser-Ems. Die Schirmherrschaft hatte Niedersachsens Landwirtschaftsministerin, Barbara Otte-Kinast, übernommen.

Die Milchschafzüchter aus Niedersachsen waren besonders erfolgreich auf der Bundesschau. Sie stellten die beiden Siegersammlungen, den Siegerbock und die beiden Siegerschafe der älteren und jüngeren Klassen. Die höchste Auszeichnung, eine Goldene Plakette des Landwirtschaftsministeriums, ging an den Zuchtbetrieb Melbaum.





Das Melbaums überhaupt nach den Bentheimern auch noch eine Milchschafzucht begonnen hatten, ist einem Zufall zu verdanken. Ein Tierarztkollege von Helmut Melbaum hatte vor gut zehn Jahren ein tragendes Milchschaf geschenkt bekommen. Und weil er sich mit dessen Haltung nicht auskannte, musste Melbaum ab und an einspringen und sich kümmern. „Irgendwann hat mir mein Kollege dann einige Tiere überlassen.





Im Rahmen der ersten Bundesschau Milchschafe in Wüsting vor zehn Jahren belegte Melbaum mit den ersten beiden übernommenen Tieren noch die beiden letzten Plätze. Weil sich aber die Ostfriesen gut entwickelten und gute Zuchttiere sich sehr gut verkaufen ließen, blieben die Melbaums dabei. Heute umfasst die Herde 20 Ostfriesische Milchschafe und zehn weibliche Bentheimer plus zugehörige Böcke.