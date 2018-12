Gemeinsames Weihnachtsliedersingen wird immer populärer. Weihnachten 2003 trafen sich 89 Fans des Fußballclubs 1. FC Union Berlin in einer „Nacht- und Nebelaktion“ an der Mittellinie im Stadion „An der Alten Försterei“. Mit Glühwein und Gebäck sangen sie dort Weihnachtslieder, um ihre Mannschaft nach einer nicht ganz erfolgreichen Hinrunde den Rücken zu stärken. Mittlerweile kommen jährlich im Berliner Stadion über 28.000 Menschen zum gemeinsamen Weihnachtsliedersingen zusammen. Auch in diesem Jahr waren es wieder 28.500 Sängerinnen und Sänger. Deutschlandweit findet das offene Weihnachtsliedersingen immer mehr Anhänger. In zahlreichen Städten kommen Menschen zwanglos zusammen, um gemeinsam zu musizieren und zu singen.