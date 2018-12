Haselünne. Der 19-jährige Hendrik Schwalen aus Herzlake-Westrum hat den ersten Preis der Haselünner Weihnachtstombola 2018 gewonnen: einen VW Up im Wert von 10.000 Euro.

Gemeinsam übergaben Werner Heckmann, Cornelia Sturm, Frank Langen und Wilfried Brümmer den Hauptpreis an den glücklichen Gewinner. Mit dabei war auch Florian Sturm, der die Gewinne gezogen hatte.

Ob er nun das Auto oder wahlweise Warengutscheine im gleichen Wert wählt, vermochte Hendrik Schwalen bei der Preisübergabe noch nicht zu sagen. Das Thema wird sicherlich an den Weihnachtsfeiertagen bei der Familie erörtert werden.

Die weiteren Gewinne der Haselünner Weihnachtstombola: Ein Warengutschein über 500 Euro geht an Heinrich Grote aus Haselünne, ein Gutschein über 200 Euro erhält Hedwig Cordes aus Haselünne. Warengutscheine über 100 Euro erhalten Günther Bruns (Haselünne), Christian Schröer (Werpeloh), Eva Brümmer (Dohren), Heinz Frenkler (Haselünne), Ines Böckermann (Haselünne), Karin Kramer (Lengerich) und M. Grünloh (Haselünne).

Warengutscheine im Wert von 50 Euro gehen an Hedwig Robben, Heike Brüning, Heinz Kruse, Josef Backsmann, Sergey Littke, Sabine Terhar und Christiane Wester (alle Haselünne), sowie Kerstin Dennert und Nicole Mers (Dohren) und Inge Feltmann (Klein Berßen). Die Gewinne können im Schuhhaus Brümmer an der Steintorstraße in Haselünne abgeholt werden.